Hamilton pokonany u siebie. Bottas z pole position na Silverstone

Kubica znów ostatni. Mercedesy rządziły w kwalifikacjach [RELACJA] Robert Kubica,... czytaj dalej » Przełomu po Kubicy nie należało się spodziewać. Szybszy od kolegi z drużyny w ten weekend był tylko w jednej z trzech serii treningowych. W kwalifikacjach Polak odstawał od Russella o ok. pół sekundy. Jak na Formułę 1 to wciąż sporo.



Obok kierowców Williamsa z dalszej rywalizacji w Q1 odpadli: Kevin Magnussen (Haas), Rosjanin Daniił Kwiat (Toro Rosso) oraz Kanadyjczyk Lance Stroll (Racing Point).

Mercedesy przegoniły Leclerca

Od startu zachwycał świetnie czujący się na Silverstone Leclerc. Już na treningach błyszczał. Rozkręcał się z każdą kolejną sesją. Osiągał piąty, trzeci i w końcu w sobotę, przed walką o pole position, pierwsze miejsce.

KWALIFIKACJE DO GRAND PRIX WLK. BRYTANII. RELACJA

W kwalifikacjach również pokazał klasę. Długo legitymował się najlepszym czasem, wyszedł na prowadzenie w drugiej części czasówki, ale w trzeciej w końcu wyższy bieg wrzucili zawodnicy Mercedesa. Najszybszy był Bottas, ułamek sekundy wolniejszy od niego był Hamilton, a trzeci czas uzyskał jeszcze Max Verstappen z Red Bulla.

Hamilton 0,006 s za Bottasem

O wszystkim miał zadecydować ostatni pomiarowy przejazd w Q3. Zapowiadało się ciekawie. Jako pierwszy skończył Bottas. On nie poprawił swojego czasu (1:25.093). Maksimum ze swojej jazdy próbował wycisnąć Hamilton. Do przegonienia Fina zabrakło mu ułamka sekund - dokładnie 0,006 s. Brytyjczyk i obrońca tytułu na siódme pole position na swoim torze musi poczekać co najmniej do kolejnego sezonu.

Źródło: PAP/EPA Bottas z czwartym pole position w sezonie

Wszystko było w rękach Leclerca. Starał się, jak mógł, ale jemu również nie udało się poprawić wyniku Bottasa - stracił do niego 0,079 s.



Fin cieszył się z czwartego pole position w sezonie, dziesiątego w karierze.



A więc w niedzielę z pierwszej linii pojadą obydwaj kierowcy Mercedesa.