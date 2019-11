Menedżer krytykuje żonę Schumachera. "Moje prośby są odrzucane"

Francuski profesor o leczeniu Schumachera. "Nie przeprowadzamy żadnych eksperymentów" Nowe informacje w... czytaj dalej » Od momentu wypadku we francuskich górach w grudniu 2013 roku kondycja Schumachera jest wielką niewiadomą. Jego żona Corina ukrywa wszystkie wiadomości. Opinia publiczna czasem dostaje tylko szczątkowe informacje. Wiadomo tylko to, że po poważnym urazie głowy "Schumi" nie może samodzielnie funkcjonować i jest pod stałą opieką rehabilitacyjną w Szwajcarii.

"To nie może być koniec"

- Wiem, że Michael doznał bardzo poważnego urazu, ale niestety nie wiem, jaki postęp zrobił od tego momentu. Chciałbym wiedzieć, jak się czuje. Uścisnąć mu dłoń albo pogłaskać go po twarzy. Niestety moje prośby są odrzucane przez Corinę - przyznał z żalem 77-letni Weber w rozmowie z telewizją RTL.

Niedawno były menedżer powiedział, że także fani wybitnego zawodnika powinni być informowani o stanie jego zdrowia.

- Corina prawdopodobnie obawia się, że jak go zobaczę, to od razu ocenię, jaki jest jego stan i przekażę to opinii publicznej. Mam jednak cały czas nadzieję, że Michael wyzdrowieje, bo wiem, że jest prawdziwym wojownikiem. Jeśli jest szansa, to na pewno on z niej skorzysta. To nie może być koniec. Modlę się za niego i jestem przekonany, że kiedyś jeszcze się zobaczymy - snuje plany Willi Weber.

Na początku roku rodzina Schumachera wydała lakoniczne oświadczenie, w którym poinformowano m.in., że chory jest w najlepszych możliwych rękach i że robione jest wszystko, aby mu pomóc.

Były kierowca F1 3 stycznia 2020 roku skończy 51 lat.