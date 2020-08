Kierowca Formuły 1 ma dość czarnych kombinezonów. Upał nie do zniesienia

Bolidy Mercedesa nazywano Srebrnymi Strzałami z uwagi na ich charakterystyczną barwę. W trwającej kampanii zostały przemalowane na czarno, a do nich dostosowano również odzież zespołu. O ile same maszyny radzą sobie w upale, o tyle kombinezony stanowią poważny problem dla Bottasa.

Wielkim zwolennikiem zmiany barw był jego partner z zespołu Lewis Hamilton, który jest bardzo zaangażowany w ruch na rzecz równości rasowej. A Fin pochodzący z miejscowości położonej niedaleko Lahti wspiera Brytyjczyka, lecz sam znalazł się przez to w trudnym położeniu.

- W tych czarnych kombinezonach jest cholernie gorąco - narzekał przez radio Bottas podczas niedawnego Grand Prix Hiszpanii.

- W aucie panuje prawdziwy upał. W tym roku jest nawet większy niż zwykle. A wiadomo, że czarny przyciąga promienie słoneczne - wyjaśnił już po wyścigu w Barcelonie, podczas którego temperatura sięgała 35 stopni Celsjusza.

W poprzednich latach kierowcy Mercedesa występowali w białych kombinezonach, które lepiej sprawdzały się w upalne dni.

- Było tu tak gorąco, że powiedziałem zespołowi: "chłopaki, wiecie, że w tych kombinezonach jest zdecydowanie za ciepło?" Z pewnością w białych byłoby chłodniej. Podczas dzisiejszego wyścigu straciłem przez to trzy kilogramy, to całkiem sporo - przyznał Fin, dodając, że tegoroczna odzież wyścigowa wykonana jest z grubszego materiału, co również może mieć wpływ na jego odczucia.

Źródło: Getty Images Bottas lepiej znosił upał w zeszłorocznym kombinezonie

Pomimo tych kłopotów kierowcy Mercedesa spisują się znakomicie. Czarne bolidy zdominowały pięć z sześciu dotychczasowych wyścigów. Hamilton ma już sporą przewagę w klasyfikacji generalnej i jest na najlepszej drodze, by ponownie obronić tytuł mistrzowski. Z kolei Bottas również ma już za sobą wygrany wyścig i jest trzeci w zestawieniu najlepszych kierowców.