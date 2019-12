Obrabowano rezydencję Tamary Ecclestone. "The Sun": łup warty 50 milionów funtów

Mająca 57 pokoi posiadłość znajduje się przy Kensington Palace Gardens, jednej z najbardziej prestiżowych i najlepiej strzeżonych ulic w Londynie, gdzie domy mają m.in. rosyjski oligarcha Roman Abramowicz, sułtan Brunei Hassanal Bolkiah i jeden z najbogatszych ludzi w Chinach Wang Jianlin, a niedaleko swoją rezydencję mają książę William i księżna Kate. Ulica jest stale patrolowana przez policję. Wiadomo też, że w trakcie włamania w posiadłości znajdowała się ochrona.

Do kradzieży doszło niedługo po tym jak Ecclestone wyruszyła z mężem na świąteczne wakacje. Jak się przypuszcza, trzej włamywacze sforsowali ogrodzenie z tyłu budynku, a następnie przeszli przez ogród i dostali się do domu. Przebywali w nim ok. 50 minut i ostatecznie zostali spłoszeni przez ochroniarzy, jednak w tym czasie zdążyli całkowicie ogołocić sejfy.

Według "The Sun" skradziona została cała biżuteria, jaką Tamara Ecclestone miała w domu - m.in. pierścionki, kolczyki i warta 80 tys. funtów bransoletka, którą otrzymała w prezencie ślubnym.

Wściekła i wstrząśnięta rodzina

Rzecznik 35-latki potwierdził, że kradzież faktycznie miała miejsce. "Mogę ze smutkiem potwierdzić, że miało miejsce włamanie do domu. Pracownicy ochrony współpracują z policją w tej sprawie. Tamara i jej rodzina czują się dobrze, choć oczywiście są wściekli i wstrząśnięci z powodu tego, co się stało" - stwierdził w oficjalnym komunikacie.

Według Berniego Ecclestone za rabunkiem stać musi ktoś z "bliskiego otoczenia" zważywszy na to, że rezydencja jest dobrze zabezpieczona.

Tamara Ecclestone jest modelką, prezenterką telewizyjną i celebrytką. Jej 89-letni ojciec przez prawie 40 lat był szefem firmy organizującej wyścigi Formuły 1 i z majątkiem szacowanym na 2,4 miliarda funtów jest jednym z najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii.