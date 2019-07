Szef Mercedesa dementuje: Kubica i Russell mają te same silniki

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

Sponsor zaprzecza spekulacjom dotyczącym Kubicy "Umowa z zespołem... czytaj dalej » Prawie w każdym Grand Prix w tym sezonie Robert Kubica jest wyraźnie słabszy od swojego partnera z Williamsa - George'a Russella. Rozbieżne wyniki kierowców zespołu z Grove doprowadziły do wielu plotek na temat Mercedesa, u którego Williams zamawia silniki. W mediach pojawiały się nawet informacje, że tylko Russell korzysta z tej samej jednostki napędowej co najlepszy zespół w stawce, a Kubica jeździ na tzw. silniku klienckim.

Szef Mercedesa wyjaśnia

Najpierw głos w całej sprawie zabrała szefowa zespołu Clarie Williams, która zapewniła, że obaj kierowcy mają do dyspozycji takie same samochody. Słowa córki Franka Williamsa w przeszłości budziły jednak sporo wątpliwości, dlatego i tym razem nie brzmiały zbyt przekonująco. Dopiero interwencja szefa Mercedesa Toto Wolffa definitywnie zaprzeczyła teoriom spiskowym.

- Jestem przecież Polakiem z pochodzenia. Dlaczego miałbym działać na niekorzyść polskiego kierowcy? Zarówno George Russell, jak i Robert Kubica dysponują identycznymi jednostkami napędowymi. Wszystkie informacje na temat korzyści Russella nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. To jest totalny absurd. Williams musi zrobić wszystko by rozwiązać swoje problemy. Russell i Kubica to świetni kierowcy, którzy zasługują na wysokie pozycje - podkreślił Wolff w rozmowie z Motorsportem. Mama 47-latka urodziła się w Częstochowie, dlatego Wolf nie ma problemów w komunikowaniu się po polsku.

Nowe nadzieje Mercedesa

Zdaniem Wolffa przyszłość Mercedesa zapowiada się niezwykle obiecująco. Szef koncernu uważa, że lepsze wyniki Russella od Kubicy, to nie przypadek. - Nie ma zbyt wielu gości, którzy wygrali GP3 i GP2 w przeciągu dwóch lat. Jeśli Russell będzie dalej tak rozwijał swoją osobowość oraz umiejętności, to zachowując sceptycyzm, będę pewny, że ma mentalność godną kierowcy Mercedesa, podobną do tej, jaką prezentuje Esteban Ocon. Przed nimi jest świetlana przyszłość - oznajmił Wolff.

Wspomniany przez niego Ocon jest obecnie rezerwowym kierowcą Mercedesa. W ostatnim czasie pojawiały się również plotki, że 22-letni Francuz zastąpi Kubicę jeszcze przed końcem tego sezonu.