Haas oficjalnie zainteresowany Kubicą. "Cenimy jego umiejętności"

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. "Jakbym debiutował po raz kolejny" - zaznaczył podczas prezentacji w Warszawie Polak, który w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Amerykański zespół zainteresowany Kubicą. "Plotka godna uwagi" W padoku F1 coraz... czytaj dalej » Kilkanaście dni temu przed GP Singapuru Kubica ogłosił, że po sezonie odchodzi z Williamsa. Od razu pojawiło się mnóstwo spekulacji odnośnie sportowej przyszłości 34-latka. Oczywiście krakowianin najbardziej chciałby zostać w Formule 1, ale opcji nie ma zbyt wiele.

"Ludzie w zespole bardzo go cenią"

Polak w 2018 roku pracował w Williamsie jako kierowca testowy i rozwojowy. W tym sezonie po ponad ośmioletniej przerwie wrócił do rywalizacji w Grand Prix. W środowisku wyścigowym od dawna pojawia się wiele pochlebnych głosów na temat jego wiedzy technicznej, która pomaga w rozwoju auta.

Od pewnego czasu mówi się o zainteresowaniu zespołu Haasa. Po odejściu głównego sponsora, amerykański team ma problemy finansowe i potrzebuje nowego darczyńcy. A takim mógłby być koncern Orlen, który wspiera Kubicę w tym sezonie.

- Czy rozważamy Kubicę w roli kierowcy testowego? Oczywiście. Nigdy nie pracowałem z Robertem, ale wielu ludzi w moim zespole już tak. Wszyscy bardzo wysoko cenią jego umiejętności jako technicznego kierowcy, który wie, co się dzieje z samochodem - powiedział szef Haasa Guenther Steiner, cytowany przez portal crash.net.

- On przeszedł długą i trudną drogę. Gdy był młody, musiał sam przygotowywać sobie samochody. Myślę, że pracowanie z nim byłoby bardzo interesujące. To w tym momencie jednak bardziej jego decyzja niż moja. Rozmawiałem z nim. Gdyby był zainteresowany, to dałby mi znać. Na razie jednak nie negocjowaliśmy jego przejścia - dodał Steiner.

- Myślę, że łatwo jest wyciągać wnioski ze słów kogoś w momencie, gdy wszyscy wiedzą, co chciałbym robić albo nie robić. Sadzę, że teraz najlepszym rozwiązaniem będzie zatrzymanie tego dla siebie. Sam będą chciał o wszystkim decydować. Czasami sprawy wydają się łatwiejsze z zewnątrz, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Musimy teraz poczekać - studził informacje, też w crash.net, Kubica.

- Nie wiem, co dokładnie powiedział Guenther Steiner, ale wiem, co myślę i chcę zrobić. Zdaję sobie sprawę, jakie są realne możliwości. Zobaczymy, jak uda się poskładać wszystkie puzzle w tej układance. Tak jak powiedziałem w Singapurze, byłbym zdziwiony, gdybym nie ścigał się w przyszłym roku. Wiele jednak zależy od możliwości, które się pojawią. Dopiero, gdy będą miał jakieś propozycje na stole, to będę decydował - skwitował Kubica.

Najbliższy wyścig - o Grand Prix Japonii - odbędzie się 13 października na torze Suzuka.