Sześciokrotny mistrz świata bez litości dla rywali. "Jestem na innym poziomie"

Lewis Hamilton szykuje się do walki o siódmy tytuł mistrza świata F1

Lewis Hamilton wsiadł do mercedesa z 1955 roku. Zobaczcie, jak pezentuje się ten model samochodu prowadzony przez mistrza świata Formuły 1.

Powrót do przeszłości Lewisa Hamiltona

Powrót do przeszłości Lewisa Hamiltona

"Chcemy chronić zdrowie". Grand Prix Chin odwołane Zdrowie... czytaj dalej » Więcej tytułów - siedem - zgromadził tylko wielki Michael Schumacher. 35-letni Hamilton staje przed szansą, by Niemca doścignąć.

Zapowiedzi są bardzo bojowe.

Hamilton: mam za sobą niesamowitą zimę

Wcześniej z każdej strony słyszał zarzuty, że za mało trenuje, a za dużo imprezuje. Zdecydowanie za dużo. Według własnych zapowiedzi przygotowania do sezonu 2020 traktował wielce poważnie. - Rok temu ważyłem w lutym 78 kilogramów. Teraz waga wskazuje 73. A nad tym, by tkankę tłuszczową zamienić na mięśniowa, pracuję cały czas - zapewnia.

Hamilton musiał naprawdę ciężko trenować. F1 to sport wykańczający, w którym liczą się żelazna wytrzymałość i maksymalna koncentracja. Każde zawody to niewyobrażalny wysiłek. Walcząc na torze, kierowca używa wszystkich mięśni, a do takiego wyzwania organizm trzeba starannie przygotować.

Brytyjczyk ćwiczy kondycję, biegając i jeżdżąc rowerem. Godziny spędza w siłowni. Do znudzenia ćwiczy mięśnie karku, bo - mimo systemów ochronnych - szyja i kręgosłup narażone są na kontuzje. Dochodzą do tego ogromne przeciążenia w zakrętach (nawet 5 G). - Głowa jest wtedy obok reszty ciała - obrazowo wyjaśnił to uczucie Robert Kubica, mający pełnić rolę rezerwowego w ekipie Alfa Romeo.

Źródło: Getty Images Lewis Hamilton straszy rywali przed sezonem

Szaleje tętno. To spoczynkowe u człowieka nie powinno przekraczać 100 uderzeń na minutę. U kierowcy F1, pod koniec wyścigu, wynosi blisko 200, jak u maratończyka wpadającego na metę.

- Mam za sobą niesamowitą zimę, w porównaniu z ubiegłym rokiem jestem na innym poziomie, i fizycznie, i mentalnie - zapewnia Hamilton. Do presji, tej ogromnych rozmiarów, już dawno przywykł, nie przejmuje się zatem padającymi do znudzenia pytaniami o wyrównanie rekordu Schumachera. - Najpierw czekają nas testy, które trzeba maksymalnie wykorzystać. A potem walka, krok po kroku, do celu. Zobaczymy, jak po pierwszych startach będziemy wyglądać na tle konkurencji - tłumaczy.

Mercedes zacznie testy 19 lutego. Pierwszy wyścig sezonu 2020 - w Melbourne - zaplanowano na 15 marca.