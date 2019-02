Postęp Williamsa. Kolega szybszy od Kubicy

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Williams rozpoczął testowanie modelu FW42 z dwudniowym opóźnieniem. Russell, który szykuje się do debiutu w Formule 1, wyjechał po raz pierwszy na tor Catalunya pod Barceloną dopiero w środę po południu i był najwolniejszy w tamtej sesji.



Kubica po testach. "Jeszcze nigdy nie czekałem tak długo na auto" - Miałem tylko 12... czytaj dalej » W czwartkowe przedpołudnie wystąpił zaś Kubica. Na trybunach towarzyszyła mu biało-czerwona flaga z napisem "Forza Robert". Pierwsze okrążenia przejechał wolno, a za przednimi kołami jego bolidu była zamontowana kratka z czujnikami mierzącymi ustawienia aerodynamiczne modelu FW42.



Polski kierowca uzyskał najsłabszy czas w gronie testujących kierowców. W sumie przejechał przed południem 48 okrążeń, z których większość służyła zbieraniu danych. Na najlepszym z nich wykręcił rezultat 1.21,542, o blisko cztery sekundy gorszy od najszybszego w tej sesji pochodzącego z Tajlandii Brytyjczyka Alexandra Albona z Toro Rosso - 1.17,637.

Najmniej okrążeń w stawce

Kilka godzin później na tor wyjechał Russell. Pokonał tylko 17 okrążeń, najszybsze w tempie 1.20,997. Licząc jego środowe i czwartkowe okrążenia oraz przedpołudniowe testy Kubicy, kierowcy Williamsa przejechali w ciągu dwóch dni zaledwie 88 "kółek" - najmniej w całej stawce.



Najlepszy w czwartek czas zanotował Niemiec Nico Huelkenberg z Renault - 1.17,393.



To był ostatni dzień testów w tym tygodniu. Zespoły ponownie pojawią się na torze pod Barceloną we wtorek.



Pierwszy wyścig o mistrzostwo świata Formuły 1 w tym sezonie - Grand Prix Australii w Melbourne - odbędzie się 17 marca.