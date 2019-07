Zespół Roberta Kubicy przedłużył umowę z głównym sponsorem

Zespół Kubicy wesprze na Silverstone legenda F1. Hamilton walczy o samodzielny rekord W niedzielę na... czytaj dalej » "Z satysfakcją ogłaszamy rozszerzenie naszej współpracy z ROKiT. Firma dołączyła do zespołu w ciężkich czasach, teraz wiele dla nas znaczy. Wierzą w naszą wizję, są zaangażowani w pomoc w dążeniu do osiągnięcia celów. Mam nadzieję na kontynuację współpracy w kolejnych latach" - powiedziała szefowa teamu Claire Williams.

Wyniki odstraszyły Martini

ROKiT, która dołączyła do ekipy Williams po sezonie 2018, gdy wycofała się marka Martini, jest brytyjskim przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym należącym do grupy ROK Brands. W sferze działania jest między innymi telefonia komórkowa oraz nowoczesne sieci Wi-Fi. Nowy sponsor tytularny teamu F1 zajmuje się także technologią inteligentnych miast.

Martini było tytularnym sponsorem Williamsa od 2014 roku, ale znany producent wermutu zakończył współpracę z teamem F1 po sezonie 2018 z powodu słabych wyników.

Po dziewięciu tegorocznych rundach mistrzostw świata F1 kierowcy zespołu Williams Brytyjczyk George Russell i Kubica nie zdobyli ani jednego punktu. To jedyny taki team w stawce dziesięciu startujących w cyklu.