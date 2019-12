Kubica stanął w obronie mistrza świata. "Wykonał kawał dobrej roboty"

Media: Kubica bliski kontraktu i pozostania w Formule 1 Sezon 2019, w... czytaj dalej » - Myślę, że szósty tytuł mistrzowski mówi wszystko. Uważam, że szczególnie w tym sezonie pokazał, na co go stać, bo w wielu wyścigach nie miał najszybszego samochodu, a i tak był w stanie je wygrać i zrobić różnicę. To właśnie sprawia, że Lewis jest bardzo trudnym rywalem do pokonania, a czasem nawet nie jest to możliwe - oznajmił Kubica, cytowany przez portal gptoday.net.

W pogoni za Schumacherem

W 2019 roku Hamilton sięgnął po swój szósty tytuł mistrza świata Formuły 1. Wciąż najwięcej ma na swoim koncie Michael Schumacher. Niemiec aż siedmiokrotnie zakładał mistrzowską koronę i wydawało się, że będzie to wyczyn nie do przebicia. Hamilton jest jednak na najlepszej drodze, by zostać najbardziej utytułowanym kierowcą w historii.

- Cieszę się z jego ostatnich sukcesów. Znamy się od dawna i co roku pokazywał w F1 niezwykłe umiejętności. Myślę, że zwłaszcza w ostatnim sezonie podczas wybranych wyścigów wykonał kawał dobrej roboty - podkreślił Kubica, który od lat przyjaźni się z Hamiltonem.

Wiele wskazuje na to, że już w najbliższym sezonie Hamilton może dogonić legendarnego Niemca. Ostatnie sześć lat to dominacja kierowców Mercedesa. W tym czasie Hamilton tylko raz nie był mistrzem świata. W 2016 roku z tytułu cieszył się jego ówczesny kolega z teamu Nico Rosberg.