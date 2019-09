Jeśli nie Formuła 1, to co? Kubica ma parę możliwości

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

13.06 | Robert Kubica mówi o tym, że prędkość bolidu powinna poprawić się średnio o dwie sekundy w trakcie sezonu. Dodaje też, że straty Williamsa są zbyt duże, by brać te dane pod uwagę

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | Artur Kubica wcześniej widział o planach syna Roberta, który wrócił do ścigania w Formule 1 w teamie Williamsa.

21.11 | Emocje, gratulacje, wspomnienia. Zebraliśmy kilka reakcji świata motorsportu i nie tylko na powrót Roberta Kubicy do rywalizacji w Formule 1. Polak w sezonie 2019 będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. "Jakbym debiutował po raz kolejny" - zaznaczył podczas prezentacji w Warszawie Polak, który w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Robert Kubica opuszcza Williamsa. "Nadszedł odpowiedni moment" Wiadomość prosto... czytaj dalej »

Kubica w tym sezonie wrócił do Formuły 1 po ośmioletniej przerwie. Tak długa rozłąka spowodowana była poważnymi następstwami po wypadku w czasie rajdu we Włoszech w 2011 roku. Kubica długo walczył o życie, a potem o powrót do zdrowia. Pełnej sprawności nie odzyskał. Dopiął jednak swego i znów pojechał w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej świata.

Różne scenariusze

Decyzję o zakończeniu współpracy z Williamsem Kubica oficjalnie ogłosił w czwartek, ale można było jej się spodziewać.

Sezon 2019 jest fatalny dla Williamsa i Kubicy. Niekonkurencyjny samochód pozwala jedynie na walkę o miejsce drugie od końca z partnerem z zespołu George'em Russellem. W 14 wyścigach polski kierowca wywalczył zaledwie punkt. To zdecydowanie poniżej ambicji 34-letniego kierowcy, który nie wrócił do wyczynowego sportu, by odcinać kupony.

- Nie byłem zaskoczony decyzją Kubicy. Zdecydował się zakończyć współpracę, bo obydwie strony doszły do tego, że nie ma szans na pozytywny wynik. Z różnych powodów - mówi Gac.

Czy to koniec Kubicy w F1? Niekoniecznie. Jego sponsor PKN Orlen wydał oświadczenie, które daje nadzieję. - Na obecnym etapie wspólnie rozważamy różne scenariusze na przyszły sezon, chcąc wybrać ten najbardziej korzystny dla obu stron. Zamierzamy pozostać w Formule 1, wzmacniając międzynarodową rozpoznawalność marki Orlen, w szczególności na rynkach, na których posiadamy naszą sieć detaliczną - zapowiedział prezes zarządu Daniel Obajtek.

- To oświadczenie jest dość zagadkowe, ale jednocześnie trochę optymistyczne. Nie wynika z niego, że Robert zostanie w F1 jako kierowca wyścigowy. Możliwa jest opcja startów w innej serii i łączenie tego z funkcją kierowcy testowego w jednym z zespołów. Patrząc na to chłodnym okiem, w tej chwili nie bardzo widać dla niego miejsca, w którym mógłby wylądować w F1. Więc musi myśleć o innych ewentualnościach - komentuje ekspert Eurosportu.



Starzy znajomi

W ostatnim czasie pojawia się wiele doniesień na temat przyszłości Kubicy. Mówi się, że Polak mógłby startować w mniej popularnych seriach takich jak mistrzostwa samochodów turystycznych DTM czy mistrzostwa świata wyścigów długodystansowych WEC. W grę wchodzą też starty w Formule E, klasie, w którą mocną zaangażował się Eurosport.

Formuła E z roku na rok zyskuje na popularności i staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla kierowców. Startują w niej już między innymi znani z Formuły 1 Felipe Massa (wicemistrz świata z 2008 roku), Sebastien Buemi czy Nick Heidfeld, kolega Kubicy z czasów BMW Sauber. W lipcu mistrzostwo świata w Formule E obronił Francuz Jean-Eric Vergne, w latach 2002-2004 kierowca Scuderia Toro Rosso.