Orlen chce wyjaśnień od Williamsa. Chodzi o zobowiązania wynikające z umowy

Kubica: zespół postanowił zatrzymać moje auto, by oszczędzić części Robert Kubica... czytaj dalej » Kubica od początku sezonu jeździ niekonkurencyjnym autem. Samochód wprawdzie uniemożliwiał mu walkę z najlepszymi, ale miał jeden plus - zawsze dojeżdżał do mety. Ukończenie wszystkich eliminacji to był cel krakowianina, o którym nawet wspominał. W niedzielę jego plany zostały jednak zweryfikowane przez decyzję szefów zespołu.

Kraksa przez niedokręcone koło

Podczas ostatniej rywalizacji w Soczi wypadek miał George Russell, a jak powszechnie wiadomo, ekipa ROKiT Williams Racing od początku sezonu zmaga się z niedostatkiem części zamiennych. Krótko po zdarzeniu z udziałem Brytyjczyka Kubica dowiedział się, że musi zjechać do alei serwisowej.

- Jestem bardzo rozczarowany całym weekendem. Niezależnie od okoliczności trzeba spróbować wszystkiego, by zaprezentować się możliwie najlepiej. Taki też był mój cel. Po wypadku kolegi zespół postanowił zatrzymać moje auto, by oszczędzić części zamienne - tłumaczył Kubica.



Looks to me like he locked the breaks and that's it https://t.co/AGZNhDkfWd — Konrad Grochowski (@KonradGrochowsk) September 29, 2019





- Wszyscy jesteśmy sfrustrowani tym, co się stało. To był trudny i nieprzyjemny dzień. Niedługo po wypadku Russella zdecydowaliśmy się wycofać Roberta, aby zaoszczędzić części przed wyścigami kończącymi sezon - przyznał Dave Robson, starszy inżynier wyścigowy Williamsa.

Potem okazało się, że przyczyną wypadku Russella było źle dokręcone prawe przednie koło.

Firma podejmuje działania

Teraz na całą sytuację zareagował PKN Orlen. Spółka Skarbu Państwa zainwestowała w ten sezon około 50 milionów złotych.

"W związku z wycofaniem Roberta Kubicy z niedzielnego wyścigu w ramach Grand Prix Rosji, zwróciliśmy się z oficjalną prośbą o wyjaśnienia do zespołu ROKiT Williams Racing. Na ich podstawie będziemy podejmować działania związane z egzekwowaniem zobowiązań wynikających z umowy" – napisała na Twitterze rzeczniczka spółki Joanna Zakrzewska.



W związku z wycofaniem Roberta Kubicy z niedzielnego wyścigu w ramach Grand Prix Rosji, zwróciliśmy się z oficjalną prośbą o wyjaśnienia do zespołu ROKiT Williams Racing. Na ich podstawie będziemy podejmować działania związane z egzekwowaniem zobowiązań wynikających z umowy — Joanna Zakrzewska (@RzecznikORLEN) October 3, 2019





Kubica kilkanaście dni temu poinformował, że odchodzi z Williamsa po tym sezonie. Praktycznie od początku zgłaszał uwagi wobec błędnych - jego zdaniem - działań inżynierów ekipy.

Od wielu miesięcy spekuluje się, że Polak może nie zakończyć sezonu w zespole. Na jego miejsce czeka już rezerwowy kierowca ekipy z Grove, 23-letni Nicholas Latifi.