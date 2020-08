Kubica daleko, kolega z zespołu tuż przed nim

W programie "Okno na sport" Robert Kubica wypowiedział się na temat powrotu do prawdziwego ścigania. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

Mercedes uciął spekulacje. Bottas z nowym kontraktem W czwartek... czytaj dalej » Fin jedno okrążenie pokonał w czasie 1.26,166. Drugi rezultat - gorszy o 0,138 s - zanotował jego kolega z zespołu, sześciokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton. Trzeci - 0,727 s straty - był Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Na 10 minut przed końcem sesji

Verstappen przez ponad godzinę nie wyjeżdżał na tor. Powodem były problemy techniczne, które próbowali rozwiązać mechanicy. Holender pojawił się na torze dopiero na 10 minut przed końcem.



Kubica, który dysponował samochodem Włocha Antonio Giovinazziego, okazał się wolniejszy od Bottasa o 2,794 s. Drugi kierowca teamu Alfa Romeo Fin Kimi Raikkonen został sklasyfikowany na 18. pozycji, ze stratą 2,489 s do fińskiego zawodnika.



Z powodu wysokiej temperatury powietrza, dochodzącej do 30 st. C, wszyscy kierowcy mieli problemy z przegrzewającymi się oponami. W sesji popołudniowej zapowiadany jest na Silverstone jeszcze większy upał, temperatura powietrza ma dojść do 34 st. C, a asfaltu przekroczy 50 st.



Drugi trening odbędzie się w piątek o 16, trzeci - w sobotę o 12. Trzy godziny później rozpoczną się kwalifikacje, a niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 15.10.