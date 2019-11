Kuszą Kubicę, ale przyszłość zespołu Haas niepewna. Właściciel się waha

Haas potwierdza, że kusi Kubicę. "Prowadzimy rozmowy" Robert Kubica w... czytaj dalej » Amerykański zespół czwarty rok występuje w Formule 1, ale ten sezon jest bardzo słaby. Pojawiają się plotki, że Haas zastanawia się nad dalszym finansowaniem tego projektu.

Musimy nadal mocno pracować

- Po pierwsze, nie jestem pewny, czy on nadal będzie w sezonie 2021. Żaden kontrakt nie został jeszcze podpisany. To, co się stanie, nie zależy ode mnie. Mimo to nie możemy zaprzestać ciągłego rozwoju naszego zespołu oraz samochodu. Musimy kontynuować wytężoną pracę, tak jakbyśmy mieli zostać w Formule 1 na kolejne lata – mówi szef ekipy Guenther Steiner.

W tym sezonie kierowcy Haasa spisują się poniżej oczekiwań. W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata zajmują kolejno 16. oraz 17. miejsce. Duńczyk Kevin Magnussen zdobył jak dotąd tylko 20 punktów, a Romain Grosjean z Francji - osiem.

Szef był w Warszawie

- Wiem, że w ostatnich tygodniach nie zrobiliśmy żadnego postępu, ale mam nadzieję, że w kolejnych będzie lepiej. Gene Haas musi zrozumieć, co dokładnie chce robić. Teraz możemy tylko cierpliwie czekać na jego decyzję. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe - dodał Steiner.

W ostatnich tygodniach mówiło się, że włoski szef zespołu Haasa był w Warszawie, gdzie rozmawiał z szefami PKN Orlen. Polski koncern w tym roku wspierał Kubicę w ekipie Williamsa. Być może w kolejnym będzie współfinansował amerykański team.

35-letni krakowianin miałby być kierowcą testowym.