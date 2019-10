Oligarcha ma marzenie. Na horyzoncie nowy zespół Formuły 1

Robert Kubica zwrócił się do kibiców

Robert Kubica zwrócił się do kibiców

Robert Kubica szybko zakończył rywalizację w kwalifikacjach do niedzielnego GP Belgii.

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Kubica musiał się wycofać. Hamilton skorzystał na dramacie Vettela Brytyjczyk Lewis... czytaj dalej » 62-letni Rotenberg to człowiek od dawna związany ze sportami motorowymi. Znajdujący się w gronie stu najbogatszych Rosjan właściciel banku SMP, w sezonie 2016 sponsorował kierowców Witalija Pietrowa i Siergieja Sirotkina w ekipie Renault w F1. Wciąż jest szefem teamu SMP Racing, która startuje w wyścigach długodystansowych taki jak Le Mans.

Wszystko przemawia za nową drużyną

- Czy chcemy stworzyć zespół, który będzie startował w Formule 1? Gdy jest więcej drużyn, to pojawia się większa liczba miejsc dla naszych kierowców. Wszystko jest możliwe. Najważniejsze jest to, aby podjąć taką próbę. Oczywiście przede wszystkim potrzeba do tego pieniędzy - powiedział Boris Rotenberg.

Boris Rotenberg to rosyjski oligarcha

- Myślę, że rosyjska ekipa w Formule 1 się pojawi. Według mnie ten moment zbliża się szybko – stwierdził minister przemysłu i handlu Denis Manturow

- Rosja jest mocno reprezentowana w Formule 1 przez kierowców, ludzi biznesu oraz przedsiębiorców. Oczywiście jest także Grand Prix w Soczi. Wszystkie elementy, które upoważniają do stworzenia nowego zespołu są zatem spełnione – dodał dyrektor sportowy Formuły 1 Ross Brawn.

Ostatnim nowym teamem, który dołączył do F1 był amerykański Haas w 2016 roku.