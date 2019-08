Rekordy Schumachera zagrożone. Hamilton ani myśli o emeryturze

Słynny niemiecki kierowca ma na koncie siedem mistrzowskich tytułów, podczas gdy Hamilton posiada ich pięć. W bieżącym sezonie Brytyjczyk ponownie jest na mistrzowskim kursie.

Kierowcy wzięli udział w dwunastu Grand Prix z 21 i jak na razie Hamilton zmów jest liderem. Jego przewaga nad drugim Valtterim Bottasem, jednocześnie kolegą z teamu, wynosi 62 punkty. Brytyjczyk wygrał osiem zawodów w tym sezonie.

- Nie mam planów, by w najbliższym czasie dać sobie spokój. Jest jeszcze więcej do zrobienia, jest więcej do wygrania, jest więcej do osiągnięcia razem w samochodzie i poza nim - zapowiedział Hamilton w rozmowie ze Sky Sports.

Ściganie to miłość

- To fenomenalna przygoda. W tym momencie po prostu jestem podekscytowany tym, co jeszcze możemy wspólnie zrobić (w Mercedesie), co przed nami. Naprawdę nie wiem, dlaczego niektórzy decydują się kończyć w określonych momentach. Ja kocham się ścigać. Naprawdę uwielbiam wyzwania - podkreślił.

Jeśli Hamilton dowiezie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców do końca sezonu, to będzie mu brakować tylko jednego tytułu do wyrównania rekordu wszech czasów, który posiada Schumacher.

Ale to nie wszystkie rekordy, jakie Hamilton może odebrać legendarnemu kierowcy Ferrari. Pośród różnych osiągnięć Schumacher jest np. najlepszy pod względem wyścigowych zwycięstw. Ma ich na koncie 91. Hamilton jest słabszy jak na razie o dziesięć, ale do końca sezonu pozostało jeszcze dziewięć wyścigów. Jeśli Mercedes podtrzyma formę, to Hamilton do Schumachera jeszcze bardziej się przybliży. A w kolejnym roku najpewniej go prześcignie.

Podobnie wygląda rekordowa statystyka w liczbie miejsc na podium. Schumacher ma ich 155, a Hamilton 144. Wszystko wskazuje na to, że i ten rekord Brytyjczyk Niemcowi odbierze. W przyszłym tygodniu Formuła 1 wraca do rywalizacji po letniej przerwie. Przed Hamiltonem kolejne wyzwanie, jakim jest Grand Prix Belgii.