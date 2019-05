Kolega Kubicy zapowiada zmiany. "Mamy kilka małych usprawnień"

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

W ubiegłym sezonie brytyjska ekipa zdobyła zaledwie siedem punktów i zajęła ostatnie, 10. miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata konstruktorów. W obecnym sezonie nie wygląda to lepiej - bolid nie dojechał na czas z fabryki w Grove na oficjalne testy w lutym, a od momentu, gdy już się pojawił, Russell i Kubica osiągają znacznie gorsze wyniki niż reszta stawki.



Kubica: moje tempo i styl jazdy są lepsze od wyników Pierwsze cztery... czytaj dalej » Po czterech wyścigach Williams nadal jest ostatni z zerowym dorobkiem. Nastrój Russella przed niedzielną rundą MŚ w Hiszpanii jest już jednak trochę lepszy.



- Mamy kilka małych usprawnień, a Grand Prix Hiszpanii pozwoli nam określić, jak będzie wyglądać pozostała część sezonu. Od teraz będzie zdecydowanie łatwiej i wierzę, że zrobimy krok do przodu. Cały team pracuje bardzo ciężko, dzięki czemu mamy w planach sporo ciekawych rzeczy. Nie wiem, jak bardzo zbliżymy się do średnich zespołów, ale z każdym weekendem jesteśmy coraz silniejsi - powiedział Brytyjczyk, cytowany przez portal autosport.com.

Szefowa widzi "światełko w tunelu"