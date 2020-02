Tajemnicza kierownica u Hamiltona. "Jesteśmy pewni, że to legalne"

Nowy start Robert Kubicy. Polski kierowca będzie się ścigał w serii DTM. DTM to najważniejsza seria wyścigowa samochodów w Niemczech. Robert Kubica mówi, że wyzwanie będzie duże, bo poziom jest tam zbliżony do tego, który zna z Formuły 1. Polak będzie w tym sezonie mocno zapracowany. Starty w DTM będzie bowiem łączył z rolą kierowcy testowego w ekipie Alfa Romeo Racing Orlen.

Przekazy telewizyjne z czwartkowego poranka wyraźnie pokazały, że Hamilton przysuwał kierownicę do przodu w momencie hamowania i odsuwał ją, gdy wyjeżdżał na proste.

Zdjęcia sugerują, że w trakcie zmiany pozycji auto miało lepszą zbieżność kół przedniej osi. Dzięki redukcji oporu auto mogło z większą prędkością pokonywać zakręty.

Ułatwienie w prowadzeniu samochodu

Od razu pojawiły się wątpliwości, czy nowe rozwiązanie, które nazywa się DAS (Dual-Axis Steering, dwuosiowy układ kierowniczy) jest zgodne z regulaminem Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA).

- Ten system to dla FIA nie jest nic nowego. Rozmawialiśmy już o tym z władzami od pewnego czasu. Reguły są całkiem jasne, co jest dozwolone w kwestii układu kierowniczego. Jesteśmy niemal pewni, że to, co jest w samochodzie, spełnia wymagania i jest legalne – powiedział dyrektor techniczny ekipy Mercedesa James Allison.

- To jest po prostu dodatkowe ułatwienie w prowadzeniu samochodu. Mamy nadzieję, że będzie pomocne w tym roku. Oczywiście wszelkie szczegóły dotyczące tego, jak działa ten system, zachowamy dla siebie. Zawsze nasze auta mają sporo nowości, ale nie wszystkie są widoczne. Jesteśmy dumni, że cały czas się rozwijamy - dodał.

Równie tajemniczy był sam mistrz Hamilton.

- Na razie nie mogę jeszcze wiele powiedzieć o tym systemie. Staramy się go zrozumieć i opanować. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to wszystko jest w porządku. Również FIA nie ma z tym żadnego problemu. Mój zespół wprowadza innowacje i to dla mnie coś naprawdę zachęcającego – stwierdził.



En este vídeo de @f1 se ve perfectamente como Hamilton mueve el volante hacia él y lo aleja antes y después de la frenada. Solo puedo pensar que también mueve la cremallera de dirección y con eso cambia el reglaje de convergencia (toe) de la suspensión. Si es así, es bestial. pic.twitter.com/86qaA0QcA1 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 20, 2020





Sześciokrotny mistrz świata miał w czwartkowych testach porannych siódmy czas. Do najlepszego Sergio Pereza z ekipy Racing Point stracił nieco ponad sekundę.