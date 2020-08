Do mety na trzech kołach. Dostawca opon wyjaśnia, co się stało

Lewis Hamilton wsiadł do mercedesa z 1955 roku. Zobaczcie, jak pezentuje się ten model samochodu prowadzony przez mistrza świata Formuły 1.

Nieco wcześniej dokładnie to samo spotkało partnera Brytyjczyka z ekipy, Valtterego Bottasa oraz zawodnika McLarena Carlosa Sainza.



- Nigdy nie przeżyłem czegoś takiego - wyznał triumfator na gorąco.

Hamilton: odłamków było naprawdę dużo

Po obejrzeniu kompletnie zniszczonej opony Hamilton stwierdził, że przyczyną uszkodzeń prawdopodobnie były elementy innych bolidów leżące na nawierzchni.

- Tych odłamków było naprawdę dużo, nie sądzę, że wszystkie zostały uprzątnięte, kiedy na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa - oznajmił.

Początkowo do takiej wersji przychylali się także inżynierowie dostarczającej do F1 opony firmy Pirelli. Wszczęli jednak własne dochodzenie. Wyjaśnienie, co się stało, jest bardzo proste - opony były wykorzystywane zbyt długo, a zanieczyszczenia toru miały niewielki wpływ na ich zniszczenie.



Lewis Hamilton, Onboard, Last lap with puncture #F1#BritishGP#Mercedespic.twitter.com/L8xoTp0exM — Alexandre Khaldi (@Alex_Racing1) August 2, 2020





"Głównym powodem uszkodzeń okazały się indywidualne okoliczności wyścigowe, które doprowadziły do wyjątkowo długiego użytkowania drugiego kompletu opon" - napisano w oficjalnym komunikacie.

9 sierpnia kierowcy znowu będą rywalizować na Silverstone.

Wyniki wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:28.01,283

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) strata 5,856 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 18,474

4. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 19,650

5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 22,277

6. Esteban Ocon (Francja/Renault) 26,937

7. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 31,188

8. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 32,670

9. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 37,311

10. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 41,857

11. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 42,167

12. George Russell (W. Brytania/Williams) 52,004

13. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 53,370

14. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 54,205

15. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 54,549

16. Romain Grosjean (Francja/Haas) 55,050

17. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 okr.



nie ukończyli:

Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point; nie wystartował); Kevin Magnussen (Dania/Haas),

Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri)



Czołówka klasyfikacji generalnej kierowców:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 88 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 58

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 52