Hamilton mógł przepaść w Q2. Skończyło się jak zwykle

Kierowca F1 zakażony koronawirusem. Nie wystartuje w Wielkiej Brytanii Sergio Perez... czytaj dalej » Trzeci wynik, gorszy od zwycięzcy o 1,022 s, zanotował Holender Max Verstappen z Red Bulla. Zawodnicy ekipy Alfa Romeo Racing, gdzie rezerwowym jest Robert Kubica, zajęli odległe lokaty.

Giovinazzi i Raikkonen daleko

Hamilton w drugiej części kwalifikacji (Q2) miał problem, jego bolid obróciło i przez pewien czas był nawet w strefie zagrożonej brakiem awansu. Jednak tuż przed zakończeniem tej części znacznie się poprawił, do Q3 się dostał i uzyskał tam najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia.



Ponownie fatalnie wypadli w kwalifikacjach zawodnicy Alfa Romeo Racing Orlen. Obaj odpadli już w Q1. Włoch Antonio Giovinazzi był 17., a Fin Kimi Raikkonen 18.

W drugiej linii ustawi się na starcie wyścigu, obok Verstappena, Charles Leclerc z Ferrari. Trzecie zajmą Lando Norris z McLarena i Lance Stroll z Racing Point.



BREAKING: @LewisHamilton takes pole position at SIlverstone for the seventh time!



He'll be joined on the front row on Sunday by team mate @ValtteriBottas@Max33Verstappen qualifies in P3 #BritishGP#F1pic.twitter.com/7agS15dxZD — Formula 1 (@F1) August 1, 2020





Czołówka zdobywców pole position w wyścigach F1 (* zaznaczono kierowców nadal startujących):



1. Lewis Hamilton (Wielka Brytania)* 91 (2007- )

2. Michael Schumacher (Niemcy) 68 (1991-2012)

3. Ayrton Senna (Brazylia) 65 (1984-1994)

4. Sebastian Vettel (Niemcy)* 57 (2007- )

5. Jim Clark (W. Brytania) 33 (1960-1968)

. Alain Prost (Francja) 33 (1980-1993)

7. Nigel Mansell (W. Brytania) 32 (1980-1995)

8. Nico Rosberg (Niemcy) 30 (2006-2016)

9. Juan Manuel Fangio (Argentyna) 29 (1950-1958)

10. Mika Hakkinen (Finlandia) 26 (1991-2001)