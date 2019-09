Obrócony bolid Kubicy. Pierwszy trening w Rosji dla kierowcy Ferrari

Kubica: nie ścigałem się od 2010 roku, w odpowiednim samochodzie mogę mieć dobre wyniki Przygoda Roberta... czytaj dalej » Reprezentujący barwy Williamsa Polak pokonał okrążenie w 1.38,670. To wynik o 4,208 s gorszy od tego uzyskanego przez Leclerca. Przedostatni czas uzyskał reprezentant gospodarzy Daniił Kwiat (Toro Rosso), który z powodu awarii przebywał na torze przez niecałe pół godziny.

Kubica mógł jechać dalej

Pięć minut przed zakończeniem sesji Kubica popełnił błąd przy wyjściu z zakrętu. Bolid obróciło, na szczęście bez uderzenia w bandę. Polak mógł jechać dalej.

Drugi wynik uzyskał Holender Max Verstappen (Red Bull), trzeci - Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari).

W piątek odbędzie się jeszcze drugi trening, w sobotę - trzecia sesja oraz kwalifikacje. Start niedzielnego wyścigu zaplanowano na godzinę 13.10 polskiego czasu.

Liderem klasyfikacji generalnej jest Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedes.



Video Robert Kubica spinning in FP1 at Russian Grand Prix! #RussianGP#Formula1#F1pic.twitter.com/B1S3ru4b3p — Sophia (@sophia_wrc) 27 września 2019