Vettel najlepszy na drugim treningu przed GP Meksyku. Kubica z przedostatnim czasem

Podczas porannej sesji treningowej Kubica musiał ustąpić miejsca w bolidzie Nicholasowi Latifiemu. Kanadyjczyk ukończył zmagania z najgorszym czasem w stawce.

Kłopotliwy tor

Zgodnie z oczekiwaniami polski kierowca otrzymał szansę występu w sesji popołudniowej. Nim jednak trening na dobre się rozpoczął, na torze pojawiła się czerwona flaga. Wszystko za sprawą Aleksandra Albona, który w 7. zakręcie stracił panowanie nad autem i poważnie uszkodził je na bandzie. Bolid Red Bulla musiał zostać usunięty z toru przy pomocy dźwigu. Kilku innych zawodników również miało w piątek wyraźne problemy z przyczepnością.



RED FLAG



Albon is in the wall at Turn 7



He appears to be fine - same can't be said about his RB15 #MexicoGP#F1pic.twitter.com/EBhsq5ce5W — Formula 1 (@F1) 25 października 2019





Ferrari na czele

W pierwszej części treningu obserwowaliśmy popisy kierowców Ferrari, którzy rotowali się na prowadzeniu. Szczególnie imponująco prezentował się Vettel. Niemiec wykręcił czas okrążenia 1:16,607, wyraźnie poprawiając swój wynik z sesji porannej (1:18,218) i ustalając najlepszy rezultat dnia. Charles Leclerc ukończył trening z trzecim rezultatem. Kierowców Ferrari rozdzielił jedynie Max Verstappen, który stracił do najlepszego 0,115 s.

Kubica zdecydowaną większość popołudniowej sesji spędził na 19. pozycji. Gorszym rezultatem legitymował się jedynie Albon, który przedwcześnie zakończył udział w drugim treningu. Polak starał się niwelować straty do swego partnera z Williamsa George'a Russella, ale ten ostatecznie okazał się szybszy o 0,212 s.



FP2 CLASSIFICATION



Day 1 in Mexico... that's a wrap! #MexicoGP#F1pic.twitter.com/K5iIPXB6Ec — Formula 1 (@F1) 25 października 2019

Na pierwszym treningu najszybszy okazał się lider cyklu Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes), który już w tym tygodniu może zapewnić sobie tytuł mistrza świata.

W sobotę najpierw odbędzie się trzeci trening, później - kwalifikacje. Niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 20.10 czasu polskiego.