Holender rządził od startu do mety w domowym Grand Prix

We wtorek Liberty Media, która zarządza Formułą 1, poinformowała, że w sezonie 2020 w kalendarzu pojawi się Grand Prix Holandii. Wyścig na torze Zandvoort powróci do F1 po 35 latach przerwy. Kontrakt podpisano na trzy lata. Wcześniej potwierdzono, że w sezonie 2020 pojawi się GP Wietnamu.

To 10. wygrana Verstappena w sezonie i 30. w karierze.



W niedzielę na torze Zandvoort drugie miejsce zajął Russell ze stratą 4,071 s, a trzecie Leclerc - strata 10,929.

Max Verstappen napędzany przez kibiców

Koniec zamieszania. Wiadomo, w którym zespole pojedzie Oscar Piastri Postać Oscara... czytaj dalej » Prowadzący w wyścigu w jego drugiej połowie Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa podczas neutralizacji nie zjechał do serwisu na zmianę opon, tak jak uczyniło to większość kierowców i spadł na czwartą lokatę. Rywale założyli opony z miękkiej mieszanki, siedmiokrotny mistrz świata pozostał na oponach pośrednich i nie miał najmniejszych szans, aby utrzymać prowadzenie.



Hiszpan Carlos Sainz Jr. z Ferrari na mecie zameldował się jako piąty, ale po naliczeniu pięciu sekund kary, spadł ostatecznie na ósmą pozycję.



Wyścig rozpoczął się od ataku Leclerca na Verstappena, który w sobotę wywalczył pole position. Holender nie dał się jednak wyprzedzić, szybko uzyskał dwie sekundy przewagi nad rywalami. Na czele jechał Verstappen, za nim Leclerc, Sainz, Hamilton i Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla.



Na trybunach w pomarańczowych barwach, gdzie Verstappena do walki dopingowało ponad 100 tysięcy kibiców, cały czas skandowano: "wygramy, wygramy". Holender nie mógł zawieść swoich fanów. Jechał szybko, systematycznie powiększał przewagę. Po 15 okrążeniach miał już prawie pięć sekund przewagi nad drugim Leclerkiem.



Holender prowadzenie stracił po 19. okrążeniu, gdy pierwszy raz zjechał na zmianę opon. Wtedy na dwie pierwsze pozycje wyszli kierowcy ekipy Mercedesa Hamilton i Russell, którzy dość długo nie zmieniali opon. Wydawało się nawet, że będą chcieli tylko jeden raz zameldować się w serwisie.



Na 27. okrążeniu Verstappen na nowych oponach wyprzedził Russella i zaczął gonić prowadzącego Hamiltona. W trzy okrążenia później Hamilton pojechał zmienić opony i sytuacja na torze wróciła do normy - liderem został Verstappen. Hamilton wrócił na tor jako piąty, ale jego strata do lidera wynosiła ponad 15 s.

Lewis Hamilton: nie mogę w to uwierzyć

Gdy na 49. okrążeniu Verstappen, Hamilton i Russell ponownie zmienili opony, wydawało się, że w lepszej sytuacji będą kierowcy Mercedesa, gdyż im założono z mieszanki pośredniej, gdy Verstappenowi z twardej.



Holender prowadził w wyścigu, chwilami miał ponad 12 s przewagi nad Hamiltonem. I wtedy doszło do awarii silnika w bolidzie Fina Valtteriego Bottasa z Alfy Romeo. Samochód zatrzymał się na środku toru, blokując go. Wyjechał samochód bezpieczeństwa, doszło do neutralizacji. Wtedy właśnie Mercedes podjął złą, jak się okazało brzemienną w skutkach decyzję. Gdy Verstappen i inni natychmiast pojechali zmienić opony na najbardziej miękkie, team Mercedesa zostawił Hamiltona na torze na już mocno zużytych oponach z mieszanki pośredniej.



Hamilton przez radio dosadnie ocenił, to, co się wydarzyło, ale nic nie był w stanie zmienić. Tuż po restarcie na 61. okrążeniu, gdy z toru zjechał safety car, Verstappen z dziecinną łatwością, mając nowe, szybsze opony, wyprzedził Brytyjczyka i wygrał wyścig.



Verstappen wasted no time getting past Hamilton at the restart #DutchGP#F1pic.twitter.com/d3muMaULsE — Formula 1 (@F1) September 4, 2022

Hamilton stracił przez błędną decyzję swojego teamu szansę odnieść pierwsze w sezonie zwycięstwo. - To była p... decyzja - podsumował, używając dosadnego słowa, przebieg wyścigu. Tym bardziej, że wyprzedził go jeszcze Russell i Leclerc. - Nie mogę w to uwierzyć. Przecież on mnie praktycznie wypchnął z toru - narzekał na Russella.



Verstappen umocnił się na pozycji lidera, ma już 109 pkt przewagi nad drugim Leclerkiem.



Następna runda cyklu - Grand Prix Włoch na torze Monza - odbędzie się 11 września.