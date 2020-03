Zespół F1 wycofał się z Grand Prix Australii. U pracownika zdiagnozowany koronawirus

2.03 | Robert Kubica zaprezentował samochód, którym będzie ścigał się w sezonie 2020 w serii wyścigowej DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). - To jedno z najtrudniejszych zadań, z jakimi przyjdzie mi się mierzyć w karierze - przyznał polski kierowca.

Danych zakażonej osoby nie podano. Wiadomo, że pod opiekę służb medycznych trafiła zaraz po tym, jak zaczęła wykazywać objawy choroby. Po otrzymaniu wyniku testu postanowiono, że zostanie poddana kwarantannie.



Jak podkreślono w komunikacie brytyjskiego teamu, decyzję o wycofaniu z GP podjęto w trosce o wszystkich ludzi związanych z F1.



Kierowcami McLarena są Carlos Sainz jr i Lando Norris.



McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

Hamilton zszokowany

Wcześniej informowano także o możliwości zarażeń u osób w innych ekipach. Rezultaty badań były negatywne.

Na piątek zaplanowano dwie sesje treningowe, w sobotę mają się odbyć kwalifikacje, w niedzielę pierwszy wyścig sezonie. Tytułu broni Lewis Hamilton z Mercedesa. To on w czasie czwartkowej konferencji prasowej wyznał, że jest zszokowany brakiem decyzji o odwołaniu zawodów w Melbourne.

W Australii stwierdzono do tej pory ponad 100 przypadków zakażenia koronawirusem.