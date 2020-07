Williams zadowolony ze swoich kierowców. Zostaną na kolejny sezon

F1 GP Węgier 2020: terminarz. Kiedy odbędą się treningi, kwalifikacje i wyścig Formuły 1?

Sezon Formuły 1 dopiero się rozpoczął, ale wiele zespołów wybiega już myślami do kolejnego roku. Niepewnymi swojej przyszłości jest także kilku kierowców, na czele z czterokrotnym mistrzem świata Sebastianem Vettelem, który po tym sezonie odchodzi z Ferrari.

Williams wierzy w swoich kierowców

Pewni mogą być za to obaj zawodnicy Williamsa. Zarówno Russell, jak i Latifi, który w ekipie z Grove zastąpił Roberta Kubicę, przedłużyli swoje kontrakty do końca następnego sezonu.

Bring it on 2021



Looking forward to seeing these two continuing to do their stuff with the team next year #HungarianGP#WeAreWilliamspic.twitter.com/gXzfhgjKEB — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) July 16, 2020

Wysoka grzywna lub kara więzienia. To będzie trudny weekend w Formule 1 Weekend na... czytaj dalej » Szefostwo Williamsa najwyraźniej uznało, że słabe wyniki nie mają nic wspólnego z dyspozycją kierowców. W dwóch wyścigach (GP Austrii i GP Styrii) brytyjski team nie zdobył żadnego punktu i nie zanosi się, by podczas zbliżającej się rywalizacji na Węgrzech coś się zmieniło.

Przypomnijmy, że przed rokiem zespół zakończył sezon z zaledwie jednopunktową zdobyczą, którą wywalczył Kubica. Oznacza to, że Russell, dla którego jest to drugi sezon w Formule 1, wciąż czeka na swój pierwszy punkt w karierze.

Russell musi poczekać

Jeszcze do niedawna Russell liczył, że być może wreszcie dostanie szansę w Mercedesie. W końcu 22-letni Brytyjczyk należy do programu juniorskiego ekipy z Brackley.

Mercedes, według medialnych doniesień, przygotował już nową umowę dla doskonale spisującego się Valtteriego Bottasa. Fin, który po dwóch wyścigach jest liderem klasyfikacji mistrzostw świata kierowców, ma być parterem Lewisa Hamiltona również w przyszłym roku.