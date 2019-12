Były wicemistrz świata gorzko o Kubicy. "Przyszedł z pieniędzmi i zrobił to, co Stroll i Sirotkin"

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Świetnie zapowiadająca się kariera Kubicy została brutalnie przerwana w 2011 roku. Wypadek, zagrożenie zdrowia, a nawet życia i - wydawało się - koniec z wyczynowym sportem.

Wielu skreślało Kubicę, ale on nigdy się nie poddał i konsekwentnie dążył do tego, żeby wrócić do F1. Udało się to w sezonie 2019, kiedy polski kierowca związał się z Williamsem. Były wielkie deklaracje, ale współpraca okazała się totalnym niewypałem. Kubica dostał samochód wyraźnie odstający od reszty stawki, w efekcie czego przez cały sezon zdobył tylko jeden punkt. I tak lepiej niż partner z zespołu George Russell.

Kierowcy F1 wręczyli sobie prezenty. Kubica dostał upominki od znanego żartownisia Władze Formuły 1... czytaj dalej » W zespole, który cierpiał na brak zapasowych części, Kubica nie mógł pokazać, na co go stać. Massa, który ostatnio Formułę 1 zamienił na Formułę E, tak jak wielu ekspertów jest pod wrażeniem tego, jaką drogę udało się przejść Polakowi. Do samego pomysłu zatrudnienia Kubicy w F1 podchodzi jednak krytycznie.

Bez porównania

- To, co on robi, jest absurdalne. Sposób, w jaki prowadzi samochód, po tym, co mu się stało, robi wrażenie, jednak nie można go porównywać z czołowymi kierowcami. To już nie jest to samo, co przed wypadkiem - podkreślił Massa w rozmowie z Motorsport.com.

Brazylijczyk zauważył, że Williams nie skusił się na Kubicę ze względu na jego talent - przynajmniej nie w pierwszej kolejności. - Kubica to wyjątkowy kierowca, bardzo utalentowany, ale nie w tej chwili. Przyszedł z pieniędzmi i zrobił mniej więcej to co Lance Stroll i Siergiej Sirotkin (kierowcy Williamsa rok wcześniej). Chcieli klasowego kierowcę, ale niewiele to zmieniło w ich sytuacji - dodał Brazylijczyk, krytykując działania brytyjskiego zespołu.

Polak długo gryzł się w język i robił dobrą minę do złej gry, ale w końcu coś w nim pękło. Strony zaczęły przerzucać się zarzutami. O przedłużeniu współpracy nie było mowy i drogi Kubicy i Williamsa po sezonie się rozeszły. W nowym sezonie Polak będzie się ścigał w serii DTM, a przy F1 może pozostać jako kierowca rozwojowy Haasa.