Wypadek ciężarówki ekipy Formuły 1 na Węgrzech

W niedzielę kierowcy Renault nie mieli szczęścia. Na torze Hockenheimring Niemiec Nico Hulkenberg rozbił auto i nie ukończył rywalizacji. W samochodzie Australijczyka Daniela Ricciardo awarii uległ wydech.

Słabe wyniki zamiast walki o podium

Ten sezon dla francuskiej ekipy nie jest udany. W zespole liczono na walkę nawet o podium w klasyfikacji konstruktorów, a tymczasem najlepszym wynikiem indywidualnym było dopiero szóste miejsce Ricciardo w Grand Prix w Kanadzie. Dodatkowo równie słabe rezultaty Hulkenberga sprawiają, że Renault w rankingu drużyn zajmuje piątą pozycję.

Źródło: PAP/EPA Kolejna Grand Prix odbędzie się na torze Hungaroring

W poniedziałek rano w wypadku na autostradzie A1 między Wiedniem a Budapesztem uczestniczyła ciężarówka zespołu. Pojazd jechał na tor Hungaroring pod węgierską stolicą. To właśnie tam odbędzie się najbliższy wyścig. To będzie Grand Prix Węgier.

Do zdarzenia doszło rano, a kierowca nie doznał poważnych urazów. Został jednak przewieziony do szpitala na badania. Nie ucierpiał nikt postronny. Można przypuszczać, że pracownik Renault F1 Team zasnął za kierownicą.



Nous suivons les informations sur les médias sociaux selon lesquelles un camion de transport Renault F1 s'est écrasé en route vers le Grand Prix de Hongrie. #GermanGP#HungarianGP#RenaultF1@AlbertFabrega@tgruener@ChrisMedlandF1pic.twitter.com/rt1PFIeoqG — MAXIMEKYLIAN (@MaxKylCPB) 29 July 2019





Auto przebiło barierki, przejechało na przeciwległy pas ruchu i wpadło w drzewa przy drodze. Szczęśliwie nie doszło do zderzenia autami jadącymi z naprzeciwka. Nie wiadomo, co przewożono w ciężarówce. Zespół potwierdził, że do wypadku doszło w okolicach miasto Gyor.