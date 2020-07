Były szef Ferrari odwiedził Schumachera. "Mam nadzieję, że świat znów go zobaczy"

11.09 | - Można wdrożyć pełną rehabilitację. Nie mówimy tylko o rehabilitacji ruchowej, czyli wzmacnianiu mięśni. Przez długie leżenie utracił dużo masy mięśniowej - opowiada we "Wstajesz i wiesz" o kolejnych etapach leczenia Michaela Schumachera neurochirurg Artur Zaczyński. Niemiec we wtorek wrócił z kliniki do domu.

Hamilton trzy razy bił rekord toru. Siódme pole position Brytyjczyka na Węgrzech Lewis Hamilton... czytaj dalej » Sześć i pół roku temu Michael Schumacher miał koszmarny wypadek. Podczas jazdy na nartach uderzył głową w kamień i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Gdy wybudził się ze śpiączki, okazało się, że jest sparaliżowany.

Od kilku lat pod okiem specjalistów oraz najbliższych walczy o powrót do sprawności. Cały czas przebywa w swojej posiadłości niedaleko Jeziora Genewskiego w Szwajcarii. Jego stan zdrowia i postępy w leczeniu owiane są jednak tajemnicą.

Todt uchylił rąbka tajemnicy

Spoza najbliższej rodziny odwiedzać mogą go tylko nieliczne osoby. Jedną z nich jest jego były szef w Ferrari (1993-2007), a obecnie prezydent FIA i przede wszystkim przyjaciel Schumachera Jean Todt.

- Widziałem Michaela w zeszłym tygodniu. On cały czas walczy. Mam nadzieję, że świat znów go zobaczy. Dążą do tego on i jego rodzina - zdradził na łamach "Daily Mail".

W czerwcu mówiło się, że Schumacher przejdzie kolejny zabieg związany z przeszczepem komórek macierzystych w celu poprawy funkcjonowania układu nerwowego, ale pandemia znacznie utrudniła te plany. Znany włoski lekarz neurochirurg dr Nicola Acciari potwierdził, że siedmiokrotny mistrz świata cierpi także na atrofię mięśni i osteoporozę.