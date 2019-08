Chcą wprowadzić więcej wyścigów, ale nie wszyscy się cieszą. "Musimy uważać na koszty"

Kubica z jednym punktem przynajmniej do końca września Alfa Romeo musi... czytaj dalej » Szefowie poszczególnych zespołów mają różne opinie - jedni są przeciwni takim pomysłom, inni nie, ale uważają że potrzebne są kompleksowe rozwiązania przy większej liczbie wyścigów. Przed rokiem ideę rozszerzenia rywalizacji mocno skrytykowało kilku czołowych zawodników świata.

Red Bull się zgadza



- Zgadzamy się na tę propozycję, ale zwiększenie liczby startów musi wpłynąć na inne zmiany. Na pewno skróci się czas przeznaczony na testy. Poza tym trzeba będzie przygotować większą liczbę silników dla jednego kierowcy - ocenił szef Red Bull Christian Horner, dodając że zamiast trzech silników potrzebne będą na pewno cztery na sezon dla jednego pilota.

Liczą się koszty

Zdaniem szefa Ferrari Mattia Binotto większa liczba startów to generacja kosztów: - Patrząc pod względem dochodów 22 wyścigi to oczywiście ich zwiększenie, ale bardziej musimy uważać na koszty. Andreas Seidl zarządzający zespołem McLaren zwrócił uwagę na to, że obecny sezon i tak jest długi - trwa od marca do grudnia, a zwiększenie liczby startów byłoby kolejnym wielkim wyzwaniem dla wszystkich osób z każdego teamu.

Inauguracja tegorocznego sezonu F1 nastąpiła 17 marca w Melbourne, gdy kierowcy walczyli o Grand Prix Australii. Zakończy się dopiero 1 grudnia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w GP Abu Zabi. W niedzielę odbędzie się wyścig o Grand Prix Węgier, 12. runda mistrzostw świata. W klasyfikacji generalnej prowadzi Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes), który wyprzedza o 41 punktów kolegę z zespołu Fina Valtteriego Bottasa. Jeden punkt zdobył jak do tej pory Robert Kubica (Williams).

