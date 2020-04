Ferrari tłumaczy szokującą wypowiedź swojego szefa. "Te słowa zostały źle zrozumiane"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Binotto: możliwości rozwoju poszukamy gdzie indziej

Wszystkie zespoły przed rokiem zgodziły się na ograniczenie budżetów na sezon 2021 do 161 milionów euro. Jednak pandemia COVID-19 i związany z tym kryzys ekonomiczny zmuszają do kolejnych oszczędności i weryfikacji ustalonego planu. Teraz padła propozycja, by zmniejszyć budżety w 2021 do 138 mln euro, a w kolejnych latach nawet do 110 mln. Na razie nie osiągnięto jednak porozumienia w tej sprawie.

- Tego się nie da zrobić. Do tego potrzebne byłyby spore poświęcenia, redukcja zasobów ludzkich, a właśnie tego nie chcemy. Nie zgadzamy się na postawienie nas w takiej sytuacji i jeśli do tego dojdzie, wycofamy się z rywalizacji w Formule 1 i gdzie indziej poszukamy możliwości rozwoju naszego wyścigowego DNA - powiedział w wywiadzie dla "The Guardian" Binotto. Jego słowa spotkały się z dużym rozgłosem.

Źródło: Getty Images Mattia Binotto - szef zespołu Ferrari

Ambitne plany Ferrari

Teraz wszystko próbuje dementować Ferrari. Zespół twierdzi, że nie ma w planach wycofania się z rywalizacji w F1. Nieoficjalnie jednak wiadomo - jak podał m.in. serwis the-race.com, że włoski team szuka możliwości dołączenia do amerykańskiej serii wyścigowej Indycar, a także chciałby spróbować swoich sił w długodystansowych mistrzostwach świata.

Ferrari jako jedyny zespół obecny jest nieprzerwanie w Formule 1 od 1950 roku.

W tym roku nie odbył się żaden wyścig Formuły 1 i nie wiadomo, czy sezon w ogóle ruszy. Na razie odwołane są wszystkie zawody do końca czerwca.