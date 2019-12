Hamilton rozmawiał z przedstawicielem Ferrari

30.09 | Brytyjczyk Lewis Hamilton po raz 70. w karierze wygrał kwalifikacje do wyścigu Formuły 1. W niedzielę na torze Sepang wystartuje z pierwszej linii do Grand Prix Malezji. Z ostatniego miejsca ruszy natomiast Niemiec Sebastian Vettel, którego Ferrari uległo awarii.

Powrót do przeszłości Lewisa Hamiltona

Weganin dbający o klimat. Mistrz świata zachęca do dobrej zmiany - Mogę trenować... czytaj dalej » Temat łączenia Hamiltona z włoskim teamem pojawia się w światowych mediach od pierwszych dni grudnia. Sam kierowca Mercedesa informacje o spotkaniu zdążył już potwierdzić, ale zbyt wylewny nie był.

- Nie widzę w tym nic złego, ale jak coś dzieje się za zamkniętymi drzwiami, są to sprawy prywatne - stwierdził Hamilton, który 1 grudnia zwycięstwem zwieńczył sezon, w którym sięgnął po szóste mistrzostwo świata.

Wspólni znajomi

Po kolejnych kilku dniach doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia również ze strony Ferrari.

- Myślę, że tajemnicą poliszynela jest, że Lewis Hamilton spotkał się z naszym kierownikiem Johnem Elkannem - przyznał dyrektor wykonawczy Ferrari Louis Camilleri podczas wizyty dziennikarzy w fabryce w Maranello. Zdradził też nieco kulisów owych rozmów. - To było wydarzenie towarzyskie, Hamilton i Elkann mają po prostu wspólnych znajomych - zaznaczył.

Jak dodał Camilleri, ekipie Ferrari bardzo schlebia, że tak dobrego kierowcę jak Hamilton łączy się z Ferrari, ale "na konkrety jest zdecydowanie za wcześnie". - W odpowiednim czasie przyjrzymy się wszystkim opcjom i wybierzemy najlepszą - oświadczył Włoch.

Ostatni rok Vettela w Ferrari?

Brytyjczycy potwierdzają: chcemy Kubicę u siebie Team Formuły 1... czytaj dalej » Kontrakt Hamiltona z Mercedesem wygaśnie w 2020 roku. Niemiecki team od lat nie ma sobie równych i hurtowo zgarnia tytuły mistrzowskie, ale od sezonu 2021 wejdą w życie rewolucyjne zmiany (m.in w modelach bolidów). Niewykluczone zatem, że dotychczasowy ład zostanie zaburzony i do głosu dojdą inni.

Jak spekulowała w ostatnim czasie włoska "La Gazzetta dello Sport", a za nią inne światowe media, Brytyjczyk po sezonie 2020 miałby zastąpić w Ferrari Sebastiana Vettela, któremu również kończy się kontrakt. Niemiec zajął w minionym sezonie piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, choć typowano go nawet do walki o mistrzostwo. Czwarty był jego partner z zespołu Monakijczyk Charles Leclerc (kontrakt ma do 2022 roku).



Z kolei szef Mercedesa Toto Wolff, komentując zamieszanie wokół swojego kierowcy, ocenił, że na 75 procent Hamilton pozostanie w zespole również po 2020 roku.



Hamilton startuje w obecnych barwach od 2013 roku. Wcześniej zdobył jeden tytuł mistrzowski w ekipie McLarena, w której jeździł w latach 2007-2012.