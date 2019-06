Vettelowi odebrano wygraną. Ferrari chce weryfikacji wyniku

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Kubica mówi o swoim powrocie do Formuły 1

Gorąco po wyścigu Formuły 1. Vettel zaczął przedstawienie Wyścig długo... czytaj dalej » Do szeroko komentowanych wydarzeń doszło w poprzednią niedzielę, a więc 9 czerwca. Vettel dojechał na metę w Montrealu jako pierwszy, ale chwilę później dowiedział się, że jednak nie będzie zwycięzcą. To był efekt decyzji sędziów.

Nie zgadzał się z postanowieniem

Niemiec w końcówce rywalizacji wypadł z toru. Szybko na niego wrócił, ale zajechał drogę Lewisowi Hamiltonowi z Mercedesa. Tylko szybka reakcja Brytyjczyka ustrzegła obu kierowców przed zderzeniem. Vettel dostał pięć sekund kary i to skutkowało utratą wygranej. Potem było równie gorąco.

Zawodnik Ferrari nie chciał pojawić się na ceremonii dekoracji i zaparkował w alei serwisowej. Następnie wziął tabliczkę z numerem "1" sprzed maszyny Brytyjczyka i postawił ją w puste miejsce, gdzie miał stać jego samochód. Z kolei tablicę z numerem "2" ustawił przed autem Hamiltona. Ferrari zapowiedziało od razu, że rozważy złożenie oficjalnego odwołania do FIA, a więc Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Teraz ekipa Maranello potwierdziła ten ruch.

Ferrari odwołało się do Międzynarodowy Kodeks Sportowego i artykułu 14., prawo do rewizji. W całości cytuje go na stronie internetowej Polski Związek Motorowy.

„W Zawodach stanowiących część Mistrzostw FIA, pucharu, trofeum, challenge lub serii międzynarodowej, w razie odkrycia istotnych i związanych ze sprawą nowych faktów, które były dla stron wnioskujących o zmianę decyzji niedostępne podczas trwania Zawodów, zarówno w przypadku gdy członkowie ZSS podjęli już decyzję w tej sprawie czy też nie, muszą oni, lub w przypadku ich braku, członkowie ZSS wyznaczeni przez FIA zebrać się (osobiście lub w inny sposób) w uzgodnionym przez siebie czasie, wezwać zainteresowaną(-e) stronę(-y) aby uzyskać od niej(-nich) stosowne wyjaśnienia i osądzić sytuację z uwzględnieniem nowych faktów.”

Teraz ruch należy do FIA. Organizacja musi wyznaczyć sędziów, którzy rozpatrzą wniosek Ferarri. Najpierw jednak stewardzi zadecydują, czy można zająć się pismem włoskiej ekipy.

Oczywiście droga do anulowania decyzji z Kanady jest długa. Wydaje się jednak, że jeśli Włosi zdecydowali się skorzystać z tzw. prawa do weryfikacji, to muszą mieć racjonalne argumenty.

W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1 po siedmiu eliminacjach z dużą przewagą prowadzi broniący tytułu Hamilton (162 punkty), który ma już pięć zwycięstw. Drugi z dwoma triumfami jest jego kolega z Mercedesa Valtteri Bottas (133). Vettel ma 100 punktów i jest trzeci.