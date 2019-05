Bolid pędzi, ludzie na torze. "Co z nimi nie tak, prawie ich zabiłem"

Włoch o kolizji z Kubicą. "Byłem sfrustrowany" - Znalazłem... czytaj dalej » W niedzielę kierowcy Formuły 1 rywalizowali na ulicach Monte Carlo w Grand Prix Monako. Perez, reprezentujący barwy ekipy Racing Point, wracał na tor. Wtedy doszło do szokującej sytuacji.

"Jestem szczęśliwy, że wszyscy możemy wrócić do domów"

W Monte Carlo pobocza nie ma, trasę wyścigu od chodników oddzielają metalowe bariery.



Meksykanin zdążył nacisnąć na hamulce, zdążył choć trochę zwolnić. Jeden porządkowy przebiegł mu przed przednim skrzydłem, wciskając się w bandę, drugi został po przeciwnej stronie.



Perez przejechał dokładnie między nimi. Nikomu nic się nie stało.

"Mam nadzieję, że nigdy więcej nie dojdzie do podobnego incydentu. Jestem szczęśliwy, że wszyscy bezpiecznie możemy wrócić do domów, do naszych najbliższych" - napisał potem w mediach społecznościowych. Do mety dotarł na 13. pozycji.



Robert Kubica z Williamsa zajął miejsce 18., przedostatnie. Był nawet 15., ale spadł w klasyfikacji po kolizji z Antonio Giovinazzim (Alfa Romeo), zawinionej przez Włocha.



Zwyciężył broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes GP).