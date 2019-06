Gorąco po wyścigu Formuły 1. Vettel zaczął przedstawienie

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Vettel 70 okrążeń w Montrealu przejechał najszybciej ze wszystkich, jednak przewaga nad drugim Lewisem Hamiltonem okazała się być zbyt mała, żeby Niemiec mógł cieszyć się z wygranej. Wszystko przez decyzję sędziów. Po tym jak doliczono mu pięć sekund kary za, jak to uznano "niebezpieczny manewr" (na 48 okrążeniu), w ostatecznym rozrachunku zajął drugą pozycję.



On swoje, bolid swoje. Kubica ironizuje: czułem się jak pasażer Kolejny wyścig... czytaj dalej » Skąd kara? Sędziowie uznali, że zajechał drogę siedzącemu mu na plecach Hamiltonowi. Z decyzją kierowca Ferrari pogodzić się nie mógł. "Gdzie do diabła miałem uciekać? Okradli nas z tego wyścigu" - rzucił przez radio, jeszcze w trakcie jazdy, zaraz po tym, gdy zespół przekazał mu informację o dodatkowych sekundach.

Już po wyścigu, zamiast zaparkować samochód w miejscu przeznaczonym dla trzech najlepszych zawodników, ustawił go w alei serwisowej. "Trzeba być kompletnie ślepym gościem, aby uważać, że po wjechaniu na trawę, mogłem kontrolować bolid!" - znów grzmiał przez radio. Gdy tylko opuścił samochód, zniknął w garażu Ferrari.

Na ceremonii dekoracyjnej ostatecznie się pojawił. Zanim jednak to zrobił, podszedł do strefy, gdzie ustawione były bolidy Hamiltona i Charlesa Leclerca (zajął trzecie miejsce). Pojawił się tam po to, aby przestawić tabliczkę z numerem "1" sprzed maszyny Brytyjczyka, w puste miejsce gdzie miał stać jego samochód. Z kolei tablicę z numerem "2" ustawił przed tym Hamiltona.



Te pueden robar la victoria pero no la gloria



Niedosyt Hamiltona

Podczas samej ceremonii było już przyjemniej. Świetnie zachował się Hamilton, który w pewnym momencie wciągnął Vettela na najwyższy stopień podium. Brytyjczyk nie czuł się do końca jak zwycięzca. Przyznał wprawdzie, że swoją jazdą zmusił Niemca do błędu, ale podczas wywiadu zdążył powiedzieć, że "nie chciał wygrać w takim stylu". Kierowca Ferrari zaapelował natomiast do kibiców, którzy wygwizdywali Brytyjczyka, aby tego nie robili.

Kilka godzin po wyścigu Ferrari potwierdziło, że zamierza odwoływać się od decyzji sędziów i złoży w tej sprawie wniosek do komisji Formuły 1.

Wyniki:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 1:29.07,084

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) strata 3,658 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 4,696

4. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 51,043

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 57,655

6. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr.

7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okr.

8. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 1 okr.

9. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 1 okr.

10. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 1 okr.

11. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 1 okr.

12. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 1 okr.

13. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr.

14. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1 okr.

15. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr.

16. George Russell (W. Brytania/Williams) 2 okr.

17. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 2 okr.

18. Robert Kubica (Polska/Williams) 3 okr.



Nie ukończyli:

Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault)

Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda)



Najszybsze okrążenie:

Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) - 1.13,078



Klasyfikacja generalna kierowców (po 7 z 21 wyścigów):



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 162 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 133

3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 100

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 88

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 72

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 36

7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 18

8. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 16

9. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 14

10. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 13

11. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 13

12. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 12

13. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 12

14. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 10

15. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 7

16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 6

17. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 2

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 0

19. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 0

20. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 0