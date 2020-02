Zapracowany Kubica. Niewielka strata do Ferrari

Tak relacjonowaliśmy pierwszą sesję testową na eurosport.pl

Najpierw, kwadrans po ósmej, oficjalnie zaprezentowano maszynę C39, którą kierowcy Alfy Romeo walczyć będą w sezonie 2020 o jak najwyższe pozycje.



Kubicy wśród nich zabraknie, bo tymi wyścigowymi są Fin Kimi Raikkonen i Włoch Antonio Giovinazzi. Polak jest w zespole testerem i zawodnikiem rezerwowym.

Obowiązki czekają i w DTM

W roku ubiegłym reprezentował barwy Williamsa. Wspomnienia ma fatalne, w każdym Grand Prix wlókł się na końcu stawki, szans na nawiązanie rywalizacji nie mając żadnych.



W F1 został, to najważniejsze, wyścigi oglądać przyjdzie mu jednak z boku. A zajęty będzie nie tylko w padoku, bo moc obowiązków czeka na niego i w serii DTM, w której będzie startował.



Do testów na Circuit de Barcelona-Catalunya wyznaczono go jako pierwszego. Z garażu wyjechał tuż po 9. Szybko tam wrócił, zadowolony i uśmiechnięty, a do pracy zabrali się mechanicy.



Do godziny 13 pokonał 57 okrążeń, to najszybsze w 1:18,386. Leclerc w 1.18,289. Na szóstej pozycji sklasyfikowano byłego kolegę Kubicy z Williamsa George'a Russella - 1.18,168. Na pierwszej - Valtteriego Bottasa z Mercedesa - 1.17,313.

Czasy testów są podawane, choć ich porównywanie sensu nie ma - nie wiadomo, nad czym zespoły pracują, jakie ustawienia akurat sprawdzają. Wszystko jest tajne i poufne, na zewnątrz wydostaje się tylko to, na co inżynierowie wyrażą zgodę. Wyścig zbrojeń trwa.



W sesji popołudniowej do bolidu Alfy Romeo wejdzie Giovinazzi. W czwartek - Raikkonen.

Sezon ruszy w Melbourne, wyścigiem zaplanowanym na 15 marca. Tytułu broni Lewis Hamilton. Jeżeli kierowca Mercedesa zadanie wykona, zostanie mistrzem po raz siódmy, czyli wyrówna rekord Niemca Michaela Schumachera.