Robert Kubica opuszcza Williamsa. "Nadszedł odpowiedni moment"

Pożar silnika w aucie Kubicy. Dublet Ferrari w kwalifikacjach Charles Leclerc z... czytaj dalej » - To decyzja, jaką podjąłem. Teraz otwierają się dla mnie różne możliwości - stwierdził enigmatycznie Kubica na czwartkowej konferencji.

- Wszyscy w Williamsie, w tym ja, jedziemy na tym samym wózku. Bylibyśmy zadowoleni z lepszych wyników i lepszej postawy w tym roku, ale takie jest życie. To było najprawdopodobniej największe osiągnięcie w mojej karierze - przejść przez to wszystko i być w stanie wrócić do Formuły 1 - dodał.

Co dalej?

Kubicy zostało jeszcze siedem wyścigów. Ten ostatni odbędzie się 1 grudnia w Abu Zabi. Co potem? Czy to koniec kariery polskiego kierowcy w F1, tym razem definitywny?

Polak przyznał, że "nie chce zbytnio wdawać się w szczegóły". Zdradził jednak, że ma kilka opcji i "byłby zaskoczony", gdyby tylko pracował z symulatorem, a nie ścigał się gdzie indziej. Na pytanie, czy zostanie w Formule 1, odpowiedział:

- Zawsze podkreślałem, że powrót kosztował mnie mnóstwo czasu i energii. Od kiedy znów znalazłem się w Formule 1, chciałem tu zostać. Ale nie za wszelką cenę. Przede wszystkim muszę robić to, co będzie dawać mi radość z jazdy - wyjaśnił.

Szefowa dziękuje

Za dotychczasową pracę podziękowała mu szefowa teamu z Grove - Claire Williams.

- Szanuję decyzję Roberta. Był ważną postacią naszego zespołu, zarówno jako rozwojowy i rezerwowy kierowca oraz zawodnik startowy. Dziękujemy za cały włożony wysiłek i życzymy powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach - czytamy w czwartkowym oświadczeniu wydanym przez Williamsa.

W nim dodano, że skład kierowców na przyszły sezon zostanie podany w najbliższych dniach.

"Czułem się nieswojo"

Całkiem niedawno Kubica dokonał niemożliwego - wrócił do sportu, w którym jedną jedyną szansę dostają nieliczni. On dostał drugą, mając niesprawną prawą rękę. Kiedy 22 listopada roku 2018 ogłoszono, że zostaje kierowcą wyścigowym Williamsa, wiadomość obiegła cały świat.

Osiągnął cel, do którego nie szedł, a brnął, krok po kroku, co zajęło mu prawie osiem lat. Szmat czasu. Sam opowiadał, że w tej wędrówce dopadały go czarne myśli, bo o optymizm było naprawdę trudno.

A jednak. - Kończy się pewien okres w moim życiu, który mi nie pasował. Czułem się przez ten czas nieswojo. Znowu pojawi się dreszczyk emocji, którego tak bardzo mi brakowało - tłumaczył wtedy.

Źródło: Getty Images Robert Kubica i Claire Williams

Wrócił przy finansowym wsparciu Orlenu. Kupił miejsce w bolidzie - mówiąc wprost, co w wymagającej gigantycznych nakładów finansowych F1 nie dziwi.

Niestety, sezon 2019 to dla Williamsa koszmar. O rzuceniu konkurencji rękawicy nie ma mowy, jest ciągłe użeranie się z bolidem, dublowanie przez rywali, łykanie upokorzeń. Kubica - z jednym punktem w dorobku - w klasyfikacji zajmuje miejsce przedostatnie. Russell - ostatnie. To Polak zbiera jednak baty od młodszego kolegi, regularnie, i w kwalifikacjach, i w wyścigach. To młodszym o 13 lat Brytyjczykiem wszyscy w zespole się zachwycają. To on ma pewne miejsce w bolidzie na przyszły sezon.

Polak walczy z wiatrakami. Odchodzi z ekipy.

Źródło: Newspix Robert Kubica walczy nie z rywalami, a z bolidem

Williams: szanuję decyzję Roberta

Kariera Kubicy, bajkowa, zapowiadająca się na wielką, pewnie największą w dziejach polskiego sportu, runęła w sekundę.



6 lutego, rok 2011, przeklęty rajd Ronde di Andora - mały, lokalny, nieistotny. Polak akurat tam postanowił spróbować sił. Treningowo, dla wprawy i zabawy. Skończyło się dramatem. Prowadzony przez niego samochód wbił się w metalową barierę przy drodze, bariera przeszyła karoserię, zmasakrowała prawą rękę kierowcy. Lekarze o jego życie walczyli godzinami.

O F1 musiał zapomnieć na długie osiem lat. Na własne życzenie, brutalnie rzecz ujmując.

Przed sezonem 2006, mając niecałe 22 lata, został trzecim kierowcą BMW Sauber F1 Team. Zawitał do tego towarzystwa tylko i wyłącznie dzięki talentowi. Zadziwiał, zachwycał - w roku 2008 triumfował w Grand Prix Kanady, stał na podium i słuchał Mazurka Dąbrowskiego. Przyszłego mistrza świata widzieli w nim wszyscy.

"Trzymajcie kciuki"

Było, minęło. Pora otworzyć nowy rozdział. Jaki? Na razie nie wiadomo.

- Jeśli chodzi o przyszłość, to trzymajcie kciuki, czekajcie na informację - Kubica zwrócił się do kibiców w mediach społecznościowych.



W przyszłym sezonie kontynuujemy współpracę z Robertem #Kubica i zostajemy w Formule 1! #staytuned@TeamORLENhttps://t.co/SDYXhibUib#supportKubicapic.twitter.com/W0sCeSv0Io — ORLEN (@PKN_ORLEN) September 19, 2019







#RK88: ”I would like to thank the team for the last two years and for helping make my comeback to the @F1 grid possible. I have enjoyed my time with ROKiT Williams Racing...but I feel that the time is now right for me to move on to the next chapter in my career.” pic.twitter.com/D7KdDovSFw — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 19 września 2019