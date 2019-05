Włoch o kolizji z Kubicą. "Byłem sfrustrowany"

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Giovinazzi zaczynał wyścig z piętnastego miejsca startowego. Kubica wyprzedził go już na początku. Później, na krętym, wąskim torze, Włoch nie miał zbyt wielu szans na odzyskanie pozycji. Gdy spróbował, od razu się przeliczył.

Zahaczył o bolid Polaka w ten sposób, że ten stanął na kilka sekund w poprzek toru. Kubica w końcu ruszył, ale był już na końcu stawki. Giovinazzi dostał dziesięć sekund kary, a po dwóch późniejszych wizytach w pit-stopie przyjechał na metę za Polakiem. Incydent tłumaczył bezradnością.

- Nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Byłem sfrustrowany tym, że jechałem z tyłu. Wiecie, że nie ma sposobu, żeby wyprzedzać na tym torze. Znalazłem trochę miejsca, ale okazało się, że i tak było go za mało. Zderzyliśmy się i tyle - podsumował zajście kierowca Alfa Romeo.



@Anto_Giovinazzi has been given a 10-second penalty by race stewards for colliding with Robert Kubica in this earlier incident at La Rascasse #MonacoGP#F1pic.twitter.com/Ws2UL6VV0O — Formula 1 (@F1) 26 maja 2019





"Tak się potoczyło"

Kubica dojechał skończył na osiemnastym miejscu (w trakcie wyścigu wycofał się Charles Lecerec). Przez kolizję z Włochem stracił szansę na najlepszy wynik w sezonie. - Potoczyło się, jak się potoczyło - skomentował kolizję.

Wyścig w Monako wygrał Lewis Hamilton, który umocnił się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej. Kierowcy Williamsa po raz pierwszy nie zajęli dwóch ostatnich pozycji (nie licząc kierowców, którzy nie ukończyli wyścigów). George Russell zajął 15. pozycję.

Wyniki:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 1:43.28,437

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) strata 2,602 s

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 3,162

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 5,537

5. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 9,946

6. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 53,454

7. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 54,574

8. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 55,200

9. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1.00,894

10. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1.01,034

11. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 1.06,801

12. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 1 okr.

13. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 1 okr.

14. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okr.

15. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 1 okr.

16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 1 okr.

17. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr.

18. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 1 okr.

19. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 2 okr.



Nie ukończył:

Charles Leclerc (Monako/Ferrari)



Najszybsze okrążenie:

Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) - 1.14,279



Klasyfikacja generalna kierowców (po 6 z 21 wyścigów):



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 137 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 120

3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 82

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 78

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 57

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 32

7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 18

8. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 14

9. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 13

10. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 13

11. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 12

12. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 9

13. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 8

14. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 7

15. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 6

16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 4

17. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 2

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 0

19. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 0

20. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 0