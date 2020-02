Ruszają testy. Kubica jako pierwszy pojedzie nowym bolidem

Zespół Roberta Kubicy pokazał nowy bolid W piątek dwa... czytaj dalej » Kierowcy F1 na Circuit de Barcelona-Catalunya będą jeździć od środy do piątku. Pierwszego dnia podczas porannej sesji model Alfa Romeo C39 przetestuje Kubica.

W popołudniowej na torze pojawi się Antonio Giovinazzi.

Cały czwartek jest zarezerwowany dla Kimiego Raikkonena, a w piątek za kierownicą zasiądzie Giovinazzi. Fin i Włoch to podstawowi zawodnicy ekipy.

Kubica nie tylko w F1

35-letni Kubica w Alfa Romeo Racing Orlen pełni rolę kierowcy rezerwowego i testowego. Polak w sezonie 2020 będzie także startował w serii wyścigowej DTM (Deutsche Tourenwagen Masters).

Drugie i ostatnie testy odbędą się w następnym tygodniu (26-28 lutego), również w Hiszpanii.



W latach ubiegłych przedsezonowe testy F1 trwały zazwyczaj osiem dni. W tym roku Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA), chcąc obniżyć coraz wyższe koszty utrzymania zespołów, zdecydowała się na ich skrócenie o dwa dni, co nie spotkało się z pełną akceptacją ze strony kilku najbogatszych ekip.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 15 marca wyścigiem o Grand Prix Australii na torze Albert Park w Melbourne. Tytułu broni Lewis Hamilton z Mercedesa.