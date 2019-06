Kubica musi mieć się na baczności. "Williams to idealne miejsca dla Nicholasa"

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. "Jakbym debiutował po raz kolejny" - zaznaczył podczas prezentacji w Warszawie Polak, który w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Lider klasyfikacji generalnej Formuły 2 w piątek wziął udział w pierwszej serii treningowej Williamsa przed Grand Prix Kanady. Cudu nie było - wraz z George'em Russellem uplasował się na samym końcu stawki. Nie zmienia to faktu, że przed 23-letnim kierowcą bardzo ciekawe perspektywy. Nie można wykluczyć, że w przyszłym sezonie F1 zasiądzie za sterami bolidu zespołu z Grove - tak twierdzi jego ojciec Michael Latifi.

W obecnym sezonie wyniki Williamsa nie powalają -zespół zdecydowanie odstaje od reszty stawki. Trudno winić za to kierowców, Kubicę i Russella, skoro ich team nie był w stanie na czas przygotować samochodu i rozpoczął testy z opóźnieniem. Niezależnie od tego żaden z kierowców nie może być w stu procentach pewny miejsca na kolejny sezon, co zdaniem Latifiego seniora otwiera szansę przed jego synem.

- Williams to idealne miejsce dla Nicholasa. To rodzinny zespół, z dobrą historią, a do tego pomagający w rozwoju młodym kierowcom, wśród których byli Jacques Villeneuve i Valterri Bottas - powiedział.

- Wraz z końcem lata będziemy wiedzieli, w którym miejscu on się znajduje. Celem zawsze jest stałe miejsce w zespole F1, ale nie ma żadnych gwarancji. Im lepiej radzisz sobie w F2, tym większe masz szanse na przepustkę do F1. Niektórzy kierowcy są zagrożeni, na przykład Robert Kubica i Antonio Giovinazzi - podkreślił.

Natomiast nie ma praktycznie żadnych szans, by Latifi w przyszłym sezonie zasiadł za bolidem McLarena. Jego ojciec ma dziesięć procent udziałów w teamie z Woking, jednak wykluczył taką możliwość.

- Nie ma o czym rozmawiać. Mamy dwóch bardzo dobrych i młodych kierowców, z których jesteśmy zadowoleni. Moje powiązania z McLarenem nie mają nic wspólnego z ofertą pracy dla mojego syna. Poza tym dla młodszego kierowcy to zawsze łatwiej zacząć w mniejszym teamie, a nie w dużym, w którym od razu oczekuje się wyników -zaznaczył Michael Latifi.

