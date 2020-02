Mercedes chce rozbić bank dla Hamiltona. Szykuje najwyższy kontrakt w historii F1

Obecny kontrakt Hamiltona z Mercedesem, na mocy którego zarabia 40 milionów funtów rocznie, wygasa po sezonie 2020. W światowych mediach od miesięcy nie brakuje spekulacji, że po tym okresie Brytyjczyk miałby przenieść się do Ferrari i jeździć u boku wschodzącej gwiazdy dyscypliny Monakijczyka Charlesa Leclerca.



Na taki rozwój wypadków nie chce pozwolić Wolff. I tak we wtorek ma dojść do jego spotkania z powracającym z wakacji w Stanach Zjednoczonych kierowcą. Jak informują brytyjskie media, na Hamiltona czeka już trzyletni, opiewający na 180 milionów funtów, kontrakt. Jego podpisanie oznaczałoby, że za każdy rok zgarnie po 60 milionów. Tym samym 35-latek pobiłby swój rekord wysokości kontraktu w Formule 1.

Wolff: szanujemy wkład Hamiltona w sukcesy Mercedesa