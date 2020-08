Pokaz siły Mercedesa przed Grand Prix Hiszpanii

Były to już szóste kolejne kwalifikacje w bieżącym sezonie wygrane przez Mercedesa. Dwukrotnie dokonywał tego Bottas. Po raz czwarty pole position wywalczył Hamilton. Tym razem dzieliło ich zaledwie 0,059 s. O przewadze tego duetu nad resztą stawki najlepiej świadczy przewaga nad trzecim kierowcą sobotniej sesji kwalifikacyjnej Maxem Verstappenem. Kierowca Red Bulla stracił do zwycięzcy aż 0.708 s.

O ile do sytuacji w czołówce zdążyliśmy się już przyzwyczaić w tegorocznych wyścigach, o tyle zaskoczeniem była postawa Kimiego Raikkonena. Doświadczony Fin z Alfy Romeo niespodziewanie przedarł się do Q2, dokonując tej sztuki dopiero po raz pierwszy w trwającym sezonie.

Raikkonen ukończył pierwszą część kwalifikacji z 15. czasem. Na tym etapie z dalszej rywalizacji odpadli: Kevin Magnussen (Hass), Romain Grosjean (Haas), George Russell (Williams), Nicholas Latifi (Williams) i Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

W drugiej fazie sobotniej sesji kierowca Alfy Romeo nie miał już szans, by powalczyć o kolejny awans. Przesunął się jednak o jedną pozycję, wyprzedzając Estebana Ocona (Renault).

Zmagania o czołowe miejsca w niedzielnym Grand Prix Hiszpanii oprócz nich zakończyli również: Sebastian Vettel (Ferrari), Daniił Kwiat (AlphaTauri) i Daniel Ricciardo (Renault).



Yess, Kimi in Q2! (We'd begun to forgot what that meant...)



Unfortunately, end of the road for Antonio this time. #SpanishGPpic.twitter.com/Qe68bpN5sy — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) August 15, 2020





92. pole position

W decydującej części kwalifikacji na czele znów mogliśmy emocjonować się tylko rywalizacją Bottasa z Hamiltonem. Ostatecznie lepszy okazał się sześciokrotny mistrz świata, który sięgnął po swoje 92. pole position w karierze. Z kolejnych pozycji w niedzielę wystartują Bottas i Verstappen.

Tuż za pierwszą trójką w sobotę uplasowali się kierowcy zespołu Racing Point. 0,984 s stracił do zwycięzcy Meksykanin Sergio Perez, który przez ostatnie dwa tygodnie przechodził kwarantannę z powodu koronawirusa. Piąty Lance Stroll był wolniejszy od Brytyjczyka o 1,005 s.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Hamilton, a drugi Verstappen traci do obrońcy tytułu 30 punktów. Trzeci Bottas jest o cztery oczka gorszy od Holendra.

Niedzielny wyścig rozpocznie się o godz. 15.10.