Ferrari wygrało u siebie. Leclerc odjechał Srebrnym Strzałom

Ściganie na Monzy koszmarnie zaczęło się dla drugiego kierowcy ostatniego sezonu, drugiego z zawodników Ferrari. Sebastian Vettel ruszał czwarty, ale na starcie zaspał, spadł na piąte miejsce, ale to nie wszystko. Na szóstym okrążeniu stracił panowanie nad samochodem i wypadł z toru.



LAP 7/53



Vettel loses control at Turn Nine, and collides with Stroll as he returns



And then Stroll comes close to colliding with Gasly as he gets back on the track#F1#ItalianGPpic.twitter.com/zZCViHSN98 — Formula 1 (@F1) September 8, 2019





"Jak idiota"

Coś w bolidzie zaszwankowało, Niemiec musiał zjechać do alei serwisowej. Tracił cenne sekundy, a gdy wrócił na tor, popełnił niewybaczalny błąd. Nie zauważył jadącego zgodnie z przepisami Lance'a Strolla (Racing Point) i w niego przyładował.



- Wrócił na tor jak idiota! - krzyczał przez radio Stroll.

Źródło: PAP/EPA Vettel skończył bez punktu



On pojechał dalej, Vettel najpierw musiał złożyć kolejną wizytę w pit stopie, bo stracił skrzydło w swojej maszynie. Co więcej, sędziowie dołożyli mu 10 sekund kary przymusowego postoju w alei. Niemiec stracił szansę na zwojowanie czegokolwiek w niedzielę. Wyścig skończył na 13. pozycji.

Verstappen się pozbierał

Wcześniej mały dramat przeżył Max Verstappen z Red Bulla, trzeci kierowca klasyfikacji generalnej. W sobotnich kwalifikacjach z powodu awarii silnika nie pokonał w ogóle okrążenia pomiarowego, a wyścig rozpoczął z ostatniego, 20. miejsca.

Wyścig nawet na dobre nie wystartował, a on musiał zjechać do alei serwisowej na wymianę uszkodzonego przedniego skrzydła. Mimo wszystko Holender zdołał się pozbierać, żmudnie odrabiał straty i na metę wjechał ósmy, dorzucając do swojego dorobku cztery punkty.

LAP 3/53



Problems for Red Bull



Max Verstappen suffers damage to his front wing, and Alex Albon is forced wide into the gravel#F1#ItalianGPpic.twitter.com/WKE6I9COFn — Formula 1 (@F1) September 8, 2019





Leclerc odparł ataki

Najszybszy w niedzielę był Charles Leclerc, który wygrał drugi wyścig z rzędu i drugi w karierze. Startował z pole position i obronił prowadzenie, choć długo deptali mu po piętach kierowcy Mercedesa Lewis Hamilton i Valtteri Bottas.



LAP 51/53



Bottas brakes too late into Turn Two, allowing Leclerc to pull away#F1#ItalianGPpic.twitter.com/5hUpSMyVKC — Formula 1 (@F1) September 8, 2019





Srebrne Strzały same wyeliminowały się z walki o zwycięstwo. Dziesięć okrążeń przed końcem Hamilton nie zmieścił się w zakręt i spadł z drugiej na trzecią pozycję. Nerwy zawiodły również Bottasa, w podobny sposób pogrzebał swoje szanse na dogonienie Leclerca. Gdy jego strata do prowadzącego monakijczyka stopniała do pół sekundy, zawalił sprawę na zakręcie w prawo.



WHAT. A. MOMENT.#F1#ItalianGPpic.twitter.com/7N8bIZBYdX — Formula 1 (@F1) September 8, 2019





Leclerc odjechał, a w obozie Ferrari drugi raz w krótkim odstępie czasu wybuchła euforia.

Źródło: Getty Images Charles Leclerc wygrał dwa wyścigi z rzędu



Włoski zespół czekał długie dziewięć lat na zwycięstwo na swojej ziemi. W 2010 roku GP Włoch wygrał Fernando Alonso.



Robert Kubica zajął 17. miejsce, ostatniej z kierowców, którzy ukończyli wyścig. Jego kolega z Williamsa George Russell był 14.

W niedzielę do mety nie dojechało trzech zawodników: Kevin Magnussen (Haas), Daniił Kwiat (Toro Rosso) i Carlos Sainz (McLaren).

Po 14 z 21 wyścigów w tym sezonie liderem klasyfikacji generalnej wciąż jest Hamilton.