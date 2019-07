Kubica na legendarnym torze. Trening przed Grand Prix Wielkiej Brytanii

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

12:13 Deszcz okazał się przelotny. Kierowcy wracają do pracy.

12:03 Zaczęło padać. Większość kierowców postanowiło wrócić do garażów.

12:01 Ciemne chmury nad Silverstone.

We might be getting a bit of rain soon#BritishGP#F1pic.twitter.com/73zW3ruqeb — Formula 1 (@F1) 12 lipca 2019

11:58 Ale Grosjean w końcu zdołał wyprzedzić kierowców Williamsa. Francuz jest 18. Z kolei Russell zajmuje 19. pozycję, a Kubica - 20.

11:55 Grosjean męczy się straszliwie podczas pierwszej sesji treningowej.

We are back on track, well almost...



Romain Grosjean is having a trying start to his race weekend #BritishGP#F1pic.twitter.com/9XL85tV7Uy — Formula 1 (@F1) 12 lipca 2019

11:48 Wszystko wróciło do normy. Na tor wyjechał Grosjean, którego bolid został naprawiony.

RED FLAG



The session has been halted temporarily as Kimi grinds to a halt #BritishGP#F1pic.twitter.com/oK2xmLGtJt — Formula 1 (@F1) 12 lipca 2019

11:40 Czerwona flaga na torze. Na jednym z zakrętów zatrzymała się Alfa Romeo Kimiego Raikkonena. - Coś się zepsuło - przekazał przez radio Fin.

11:38 Kierowcy Mercedesa wymieniają się na prowadzeniu. Lewis Hamilton wykręcił czas 1:28.122, ale zaraz Bottas pojechał jeszcze szybciej - 1:27.832.

11:33 Na czele klasyfikacji Valtteri Bottas z Mercedesa - 1:29.604. Kubica traci do Fina prawie cztery sekundy.

11:31 Przygodę na torze zaliczył Russell, który wypadł z toru. Reprezentant gospodarzy szybko się jednak pozbierał i kontynuuje jazdę.

The moment Grosjean and his front wing parted ways...#BritishGP#F1pic.twitter.com/YQ3OtaGfIq — Formula 1 (@F1) 12 lipca 2019

11:27 Pech Romaina Grosjeana. Zawodnik teamu Haas uszkodził przednie skrzydło, wyjeżdżając z garażu. Rzecz jasna Francuz musiał zawrócić.

11:24 A George Russell, drugi z kierowców Williamsa, jest wolniejszy od Kubicy o dosłownie jedną tysięczną sekundy.

11:23 Polaka od razu przebił - o trzy sekundy - Lando Norris z McLarena - 1:31.691.

11:22 1.34.735 - to rezultat Kubicy, który jest pierwszym zawodnikiem na liście czasów.

11:15 Jeszcze żaden z zawodników nie ma zmierzonego czasu okrążenia.

11:08 Przez chwilę na torze był Kubica, ale Polak wrócił już do garażu.

FP1 GREEN LIGHT



The 70th British Grand Prix weekend is GO! #BritishGP#F1pic.twitter.com/rjLKbVdxUU — Formula 1 (@F1) 12 lipca 2019

11:00 Zielona flaga. Kierowcy spędza na torze 90 minut.

10:55 Claire Williams, szefowa Roberta Kubicy, zaprzeczyła pojawiającym się plotkom o możliwości odejścia Polaka z teamu przed końcem sezonu. - Takie spekulacje są frustrujące - stwierdziła.

10:53

Race weekend is here



And we head to Silverstone for the 53rd time...#BritishGPpic.twitter.com/hAeDR3IIye — Formula 1 (@F1) 12 lipca 2019