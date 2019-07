Kubica walczy na Silverstone. Kolejni kierowcy się wykruszają

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

16:12 Źródło: Getty Images Agent 007 też stawił się na Silverstone

16:11 37/52. Leclerc vs Gasly, górą ten pierwszy. Monakijczyk wraca na piątą pozycję, choć kierowca Red Bulla od raz przeszedł do kontrataku i był blisko tego, żeby znów znaleźć się przed bolidem Ferrari.

16:05 33/52. Verstappen minął jakiś czas temu Leclerka, teraz będzie szykował się do ataku na drugiego kierowcę Ferrari. Sebastian Vettel musi mieć się na baczności.

16:04 32/52. Ostatni Perez trzydzieści sekund za Kubicą. Polak traci do 15. Russella trzy.

LAP 26/52: Here's how things stand at the halfway point#BritishGP#F1pic.twitter.com/Sjb5HCKGeu — Formula 1 (@F1) 14 lipca 2019

16:01 Hamilton coraz szybszy. Kolejny rekord okrążenia Brytyjczyka.

16:00 Spora przewaga kierowców Mercedesa.Hamilton jest 1,7 sekundy przed Bottasem, ale ten nad trzecim Vettelem ma aż osiem sekund zapasu.

15:56 27/52. Kubica na 16. miejscu, ma w tej chwili 35 sekund przewagi nad ostatnim Perezem.

15:54 25/52. Sergio Perez uszkodził skrzydło, musiał zjechać do pit-stopu, żeby je wymienić. Spada na ostatnie miejsce. Tymczasem Verstappen dopiął swego i wyprzedził Leclerca.

15:52 Silverstone odwiedziło dziś wiele znanych osób.

15:52 Źródło: Getty Images Michael Douglas i Nico Rosberg

15:51 24/52. Samochód bezpieczeństwa zjechał z toru.

15:48 Kubica na wymianie opon. Jak zwykle błyskawiczna obsługa, ale na niewiele to dało. Polak jest ostatni - 17. Na torze wciąż samochód bezpieczeństwa.

15:44 Giovinazzi wypada z toru, samochód bezpieczeństw wkracza do akcji. Hamilton skorzystał i wjechał do boksu na wymianę opon. Na nich dojedzie już do mety.

15:43 Verstappen nie daje żyć Leclerkowi. Monakijczyk cały czas naciskany przez zawodnika Red Bulla. Właśnie udało mu się odeprzeć jego kolejny atak. Wciąż jest czwarty.

LAP 15/52:



Verstappen doesn't hold on to P3 for long as Leclerc battles back! #BritishGP#F1pic.twitter.com/iZ2Y3rGz55 — Formula 1 (@F1) 14 lipca 2019

15:40 18/52. Niestety, Kubica spada na ostatnią pozycję. Od kilku minut trwa zacięty pojedynek Verstappena z Leclerkiem.

15:39 Kubica traci około pięciu sekund do Russela, który zajmuje w tej chwili piętnaste miejsce.

15:38 17/62. Kubica wyprzedzony przez Kwiata, jest 17.Bottas zjechał do pit-stopu, na czele jest więc Hamilton.

15:37 17/52. Pierwsza trójka - Bottas, Hamilton, Vettel. Żaden z nich nie był jeszcze w boksie.

15:35 13/52. Kubica już przed Strollem i Kwiatem, który musiał zjechać do pit-stopu. Z wyścigu odpadli już Magnussen i Grosjean, którzy zderzyli się kilka minut temu. Polak jest w tej chwili 16.

15:24 Kubica ma ponad 4 sekundy straty do Russella...

15:23 Russell szybko wyprzedził Kubicę. Jednak przewaga Polaka nad Magnussenem i Grosjeanem jest duża - kierowcy Haasa musieli zjechać do boksu, gdyż doszło między nimi do kontaktu na jednym z zakrętów.

15:20 Ależ walka! Hamilton kontra Bottas. Przez chwilę Brytyjczyk był pierwszy, euforia na trybunach. Ale Finn znakomicie sobie poradził, odparł atak i dalej prowadzi.

15:18 A jak z Robertem? Na razie 18.

15:16 Poza tym, że na starcie Vettel wyprzedził Gasly'ego nic się nie zmieniło.

15:16 Pooooszli. Bottas obornił się przed atakiem Hamiltona. Dalej Leclerc, Verstappen i Vettel.

15:11 Czas na okrążenie formujące.

15:07 Za chwilę zacznie się rywalizacja w Grand Prix Wielkiej Brytanii.