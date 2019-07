Bez przełomu, znów ostatni. Kubica szybko skończył kwalifikacje

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

15:42 Leclerc najszybszy w drugiej części - 1:25.546. Odpadają: Giovinazzi (+0.973), Raikkonen (+1.000), Sainz (+1.032), Grosjean (+1.211) oraz Perez (+1.382).

15:35

Q2 (6 mins to go)



TOP TEN

LEC

BOT

HAM

VER

GAS

RIC

NOR

VET

SAI

HUL





15:32 Leclerc, Bottas i Hamilton - pierwsza trójka. Zagrożeni kierowcy to: Albon, Perez, Giovinazzi, Raikkonen i Grosjean.

15:30 Zmiana lidera. Leclerc wykręcił kółko w tempie 1:25.646.

15:29 Znów Hamilton zaczyna od najszybszego okrążenia - 1:25.840.

15:27 Druga część będzie trwała 15 minut.

15:26

Q2 GREEN LIGHT



Lewis isn't hanging about - he's out on track first with team mate Valtteri Bottas

15:24 Wyniki pierwszej części kwalifikacji:

15:24

Q1 CLASSIFICATION: Lance Stroll has yet to get out of Q1 in 2019

15:23

BREAKING: ELIMINATED, Q1



16 MAG

17 KVY

18 STR

19 RUS

20 KUB

15:21 Koniec pierwszej części. Najszybszy Hamilton - 1:25.513. W drugiej nie wystąpią: Magnussen (+1.149), Kvyat (+1.208), Stroll (+1.249), Russell (+2.276) i Kubica (+2.744).

15:16

Both drivers heading out for another run on the soft tyre

15:15 Hamilton, Leclerc, Verstappen - tak wygląda pierwsza trójka.

15:12 Kubica i Russell na ostatnich miejscach. Do Brytyjczyka tracą ponad dwie sekundy.

15:11 Lewis Hamilton przyspieszył - 1:25.513. Nowy lider.



15:09 Charles Leclerc z Ferrari objął prowadzenie - 1:25.628.

15:05 Kubica, zajmując obecnie 13. miejsce, zamyka stawkę. Polak traci do prowadzącego Hiszpana 2.832 s.

15:04 Pierwsi kierowcy ze zmierzonym czasem. Na razie najszybszy jest Carlos Sainz z McLarena - 1:26.689.

15:00 Zaczynamy pierwszą, trwającą 18 minut, część.

14:58

We had a few spots of rain in final practice but it's dry right now

14:56 Wszystko gotowe. O godzinie 15 start kwalifikacji.

14:34 Kubica stracił do Leclerca 3,545 s, a niespełna 0,4 lepszy od Polaka był drugi z zawodników Williamsa, George Russell (19. w stawce).

14:33

Final tune up before #Quali is complete with George P19 and Robert P20 in #FP3

14:31 Robert Kubica był najwolniejszy podczas sobotniego trzeciego treningu. Na torze Silverstone najszybciej jedno okrążenie pokonał Charles Leclerc. Kierowca Ferrari uzyskał czas 1.25,905 i o 0,026 s wyprzedził swojego partnera z włoskiej ekipy Niemca Sebastiana Vettela oraz broniącego tytułu lidera klasyfikacji generalnej MŚ Brytyjczyka Lewisa Hamiltona (Mercedes GP) - o 0,167 s.

14:30

Ferrari power their way to the top 2 spots in FP3

14:16 Claire Williams, szefowa Roberta Kubicy, zaprzeczyła pojawiającym się plotkom o możliwości odejścia Polaka z teamu przed końcem sezonu. - Takie spekulacje są frustrujące - stwierdziła.

14:05

Race weekend is here



Race weekend is here

And we head to Silverstone for the 53rd time...