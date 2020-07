Mercedesy zdominowały trening na Węgrzech. Ogromna strata Kubicy

F1 GP Węgier 2020: terminarz. Kiedy odbędą się treningi, kwalifikacje i wyścig Formuły 1?

Warunki pogodowe podczas pierwszej piątkowej sesji nie były łatwe. Rywalizacji towarzyszył chłód (17 st. C) i wiatr wiejący z prędkością ponad 12 km/h, a z pokrytego chmurami nieba co jakiś czas kropił deszcz.

Od początku trwającej półtorej godziny sesji karty na torze rozdawały bolidy Mercedesa. Bottas i Hamilton wygrali dwa pierwsze wyścigi sezonu i swoją dominację potwierdzili również w piątek. Ciut szybszy był Brytyjczyk, uzyskując czas lepszy od Fina o 0,086 s.

Trzeci i czwarty rezultat uzyskali kierowcy Racing Point - Sergio Perez i Lance Stroll, którzy również korzystają z silników Mercedesa.

Pokaźna strata Kubicy

Podobnie jak przed tygodniem, podczas pierwszego treningu przed niedzielnym wyścigiem, mogliśmy podziwiać jazdę Kubicy. W Austrii Polak zastąpił na torze Antonio Giovinazziego, a tym razem zajął za kierownicą miejsce Kimiego Raikkonena.



All set for #FP1! #HungarianGP#RK88pic.twitter.com/Xhsyxrl2EY — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) July 17, 2020

Początek nie był jednak łatwy. Już na pierwszym zakręcie, przy niedużej prędkości, Kubicę mocno obróciło.



Trompo de Kubica al salir de boxes con los duros #F1pic.twitter.com/iEXX9ZgJxh — MrAlexF1 (@MrAlexF1) July 17, 2020

Swój najlepszy czas wykręcił po niemal godzinie, osiągając 1.19,150. Niestety był to dopiero 19. wynik tej sesji, o 3,147 s gorszy od czasu Hamiltona. Za nim znalazł się tylko Pierre Gasly (Alpha Tauri), który miał problemy z jednostką napędową i nie przejechał choćby jednego pełnego okrążenia.

Drugi z kierowców Alfa Romeo Racing - Giovinazzi - uzyskał 17. czas, lepszy od Kubicy o 0,725 s.

Szefowie zespołu podkreślili jednak, że to nie czasy były najważniejsze. Priorytetem w tej sesji było gromadzenie danych na temat aerodynamiki i opon.



Getting to grips with the Hungaroring. A busy first session gathering lots of aero and tyre data, with 56 laps completed.



GIO P17

KUB P19#HungarianGPpic.twitter.com/MlBs4zllwe — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) July 17, 2020





Drugi piątkowy trening przed GP Węgier zaplanowano na godzinę 15:00.