Deszczowy trening na Węgrzech. Kubica wolniejszy od kolegi z Williamsa

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Tysiące Polaków na GP Węgier. "Wykupili znaczną część wejściówek" Występy Roberta... czytaj dalej » Warunki na torze Hungaroring ze względu na opady deszczu nie należały do najłatwiejszych. Kierowcy przejechali średnio o kilkanaście okrążeń mniej niż w pierwszej sesji treningowej.

Dominacja Red Bulla

Kubica w piątkowe popołudnie pokonał 15 kółek - najlepsze w tempie 1:20.439.

Szybszy od 19. w stawce Polaka, o 0,55 s, był drugi z kierowców Williamsa George Russell z czasem 1:19.889. Brytyjczyk zajął 17. miejsce.



Rządziły bolidy Red Bulla. Zwyciężył Gasly - 1:17.854. Za jego plecami uplasował się kolega z zespołu Max Verstappen (+0.055 s) oraz mistrz świata Lewis Hamilton z Mercedesa (+0.141 s).



CLASSIFICATION: END OF FP2



A Red Bull 1-2, closely followed by Mercedes in a rainy session at the Hungaroring #F1#HungarianGPpic.twitter.com/WqNZeyG0GE — Formula 1 (@F1) August 2, 2019

Ogromnego pecha w pierwszych minutach sesji miał Alexander Albon. Tajlandzki kierowca Toro Rosso rozbił swój bolid na jednym z zakrętów i po tym zdarzeniu nie wrócił już na tor. Jako jedyny z zawodników nie miał zmierzonego czasu okrążenia.



RED FLAG: A nightmare start to FP2 for Alex Albon



He is off after losing control on Turn 14 #F1#HungarianGPpic.twitter.com/UQoZiaDiWU — Formula 1 (@F1) August 2, 2019

Kubica najwolniejszy

W porannej sesji najszybszy był Hamilton - 1:17.233. Drugi był Verstappen, który uzyskał czas 1:17.398, a trzeci - Sebastian Vettel z Ferrari - 1:17.399.

Kubica zanotował czas okrążenia 1:20.322 i stracił do Hamiltona 3.089 s. Polak wyprzedził tylko Valtteriego Bottasa (Mercedes), który miał problemy techniczne z autem i w ogóle nie pojawił się na torze pod Budapesztem.



CLASSIFICATION: END OF FP1



Lewis Hamilton ends the first session fastest at the Hungaroring, closely followed by Max Verstappen and Sebastian Vettel #F1#HungarianGPpic.twitter.com/I10omdOLdk — Formula 1 (@F1) August 2, 2019

W sobotę odbędzie się trzeci trening (godz. 12) oraz kwalifikacje (godz. 15). Dzień później wystartuje wyścig (godz. 15.10).

W klasyfikacji mistrzostw świata Hamilton wyprzedza o 41 punktów Bottasa i o 63 Verstappena. Kubica ma na koncie punkt wywalczony kilka dni temu za 10. miejsce w GP Niemiec.

