Kubica zamknął stawkę na przywitanie Hungaroringu

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

WSZYSTKO O NIEDZIELNYM GP WĘGIER

W miniony weekend odbyło się Grand Prix Niemiec. Na Hockenheim sensacja goniła sensację, a w chaosie doskonale odnalazł się Kubica. Polak, choć dojechał na 12. miejscu, to dzięki karom nałożonym na kierowców Alfy Romeo, został przesunięty o dwie lokaty i sensacyjnie sięgnął po punkt.

George Russell zabawił się w wodzireja. "Robert Kubica, Robert Kubica!" Może i w... czytaj dalej » W deszczu najlepiej poradził sobie wtedy Max Vesrstappen z Red Bulla, który odnotował drugą wygraną w sezonie.

Hamilton najszybszy

W piątek, choć opady były mniejsze, warunki znów nie sprzyjały. Otworzyła się zatem szansa na kolejne miłe zaskoczenie. Pierwszy trening nie należał jednak do Kubicy.

Kierowca Williamsa przejechał 30 okrążeń i zanotował ostatni, 19. czas. Tym razem lepszy od Polaka okazał się również kolega z teamu George Russell, który zanotował 17. wynik.

Najlepiej poradził sobie mistrz świata Lewis Hamilton (Mercedes), który wyprzedził Verstappena i Sebastiana Vettela (Ferrari).

Jedynym niesklasyfikowanym zawodnikiem był Valtteri Bottas z Mercedesa.