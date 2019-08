Tu Kubica czuje się jak u siebie. Kwalifikacje do Grand Prix Węgier

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

15:14

Charles Leclerc's rear wing took a hit, after a spin on Turn 14



15:12 Kłopoty Leclerca, który wypadł na jednym z zakrętów i uderzył w bandę. Kierowca Ferrari zjechał już do garażu.

15:09 Coraz szybsze tempo. Verstappen wykręcił 1:15.817 i jest na czele. Drugi Leclerc traci do niego aż 0.520 s, a ostatni w stawce Kubica 2.603 s.

15:06 A teraz na pierwszej pozycji Raikkonen - 1:17.131.

15:06 Albon wyszedł na prowadzenie - 1:17.626.

15:04 Prowadzi Russell - 1:18.143, drugi jest Stroll (+0.545 s), a trzeci Kubica (+0.7 s).

15:01 Z garażu wyjechał też Kubica.

15:00

15:00 Zaczynamy! Pierwsza część kwalifikacji potrwa 18 minut. Jako pierwszy na tor wyjechał Stroll.

14:50

14:39 Jeśli Kubica zostanie w F1, w przyszłym sezonie czeka go jeszcze więcej obowiązków - organizatorzy chcą zwiększyć liczbę wyścigów.

14:38 Niestety, na sobotnim treningu nie było lepiej.

13:51 Jednak najważniejszy jest fakt, że Polak ma na koncie jeden punkt - podczas ostatniego Grand Prix Niemiec zajął 12. miejsce, ale został przesunięty na 10. pozycję, gdy okazało się, że kierowcy Alfa Romeo dostali 30 sekund kary.

13:48 W piątek Robert Kubica uzyskał w treningach gorszy czas od swojego kolegi z zespołu, Georga Russella.

13:46 Kierowcy rozpoczną walkę w kwalifikacjach o godzinie 15:00.