Hamilton w drodze po tytuł. Formuła 1 jedzie w USA

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

20:46 20/56 - Hamilton cały czas na mieszance pośredniej. Prowadzi, ale Bottas szybko się zbliża do Brytyjczyka.

20:44

U RK coraz bardziej wygląda to na masakryczne przegrzewanie opon. Przejechał parę kółek słabym tempem, przez moment drastycznie wolno, i na moment tempo wróciło. Na moment... — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) November 3, 2019

20:42 18/56 - Kubica na twardych oponach, ale ciągle ostatni.

20:42

Box, box, box!#RK88 into the pits and he swaps the medium compound tyre for the white-walled hard tyre #USGPpic.twitter.com/K6hkCdzGMm — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) November 3, 2019

20:40 16/56 - na czele dwójka z Mercedesa - Hamilton przed Bottasem.

20:39

Box. Box. VB dives into the pits for his first stop - swapping to a set of Hard tyres



VER close on exit, but Valtteri re-joins in P3, on the tail of LEC #USGP#F1pic.twitter.com/KII3GntliW — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 3, 2019

20:38 15/56 - pit stop Bottasa. Prowadzi Hamilton.

20:36 14/56 - Verstappen też wymienił opony. To póki co zepchnęło go na czwartą pozycję.

20:35 12/56 - Kubica w alei serwisowej, założono w jego aucie komplet twardych opon. Polak spadł na ostatnią pozycję.

20:31 11/56 - cały czas Bottas przed Verstappenem i Hamiltonem.

20:29 9/56 - na razie bardzo dobry wyścig w wykonaniu Daniela Ricciardo, który jedzie teraz jako piąty w stawce.

20:27 8/56 - koniec wyścigu dla Vettela. Zawiniło zawieszenie, które złamało się przy prawym tylnym kole.

20:25 7/56 - Russell trzymał się blisko Kubicy i ostatecznie minął kolegę z Williamsa. Polak jest 19. w stawce.

20:22 4/56 - Robert Kubica wyprzedził Russella i jest osiemnasty.

20:21

We're racing in Texas!!



A clean start for both cars and #RK88 makes up two positions to take P18, just ahead of #GR63 in P19.#USGPpic.twitter.com/YLtoouk7HE — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) November 3, 2019

20:20 4/56 - Albon wykręcił najszybszy czas okrążenia - 1:40.155.

20:16 2/56 - fatalnie wystartował Sebastian Vettel, który od razu spadł na siódme miejsce. Niemiec ma problemy techniczne. Jego bolid fatalnie się prowadzi.

20:15 1/56 - prowadzi Bottas przed Verstappenem.

20:14 1/56 - Hamilton doskonale wystartował. Szybko minął dwóch kierowców Ferrari i jest trzeci.

20:13 Start wyścigu.

20:10

LIGHTS OUT!



The 2019 US Grand Prix is GO!



Verstappen up to P2



Vettel down to P6 and reporting damage#USGP#F1pic.twitter.com/DjXCavmph5 — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

20:09 Czy dziś Hamilton zdobędzie brakujące 4 punkty i zostanie mistrzem świata? Przekonamy się już niebawem.

20:07

2008

2014

2015

2017

2018

2019



Here’s what @LewisHamilton needs to do today to win his sixth @F1 world title...



And what @ValtteriBottas can do to stop him! pic.twitter.com/hYo7Ta11k7 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 3, 2019

20:06 Max Verstappen ma problemy jeszcze przed startem wyścigu. Prawdopodobnie z systemem DRS.

20:05

Engine cover of Verstappens Red Bull is off. Looks like there's a problem with the DRS mechanism. #AMuS#F1pic.twitter.com/gPzPcBebyA — Tobi Grüner (@tgruener) November 3, 2019

20:03 Robert Kubica skupiony przed startem. Wystartuje z 19. miejsca.

20:03

Star Spangled Banner



Closing in on lights out #USGPpic.twitter.com/Q9IsvTvqRq — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) November 3, 2019

20:01 Kierowcy wysłuchali już hymnu Stanów Zjednoczonych.

19:59 Okazuje się, że fanem F1 jest też wybitny amerykański aktor Matthew McConaughey.

19:57 Fani Hamiltona są już w Austin.

19:57

Lewis fans out in force, with the Champagne on ice for title number six #USGP#F1pic.twitter.com/waktjbE6RS — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

19:54 Tak przedstawia się rozstawienie na starcie GP USA.

19:54

It could be a title-deciding day at the #USGP - but that's not all... — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

19:50 Robert Kubica z ROKiT Williams Racing jak zwykle miał wielkie problemy. Polak zajął ostatnie miejsce w kwalifikacjach do Grand Prix USA w Austin.

19:47 Valtteri Bottas wygrał eliminacje do niedzielnego wyścigu Formuły 1. Fin czasem 1.32,029 poprawił rekord toru.